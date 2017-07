7Days EuroCup Sorteggi - Torino con Darussafaka e Unics. Reggio Emilia becca il Bayern ed il Galatasaray

Si iniziano ad avere i primi assaggi della prossima stagione cestistica, con i sorteggi effettuati oggi della stagione 2017-2018 della 7Days EuroCup. E nell’urna di Barcellona erano presenti ben tre squadre italiane: la Fiat Auxilium Torino, la Grissin Bon Reggio Emilia e la Dolomiti Energia Trento.

Delle tre, sicuramente, quella a cui è andata meglio è stata l’Aquila Basket, che è capitata nel gruppo D insieme al gran Canaria Las Palmas, lo Zenit San Pietroburgo, il Tofas Bursa, il Ratiopharm Ulm e l’Asvel Villeurbanne. Un girone quindi senza una vera favorita, con probabilmente il Las Palmas quella con più probabilità di passere il turno. Trento ha quindi l’enorme possibilità di giocarsi le proprie carte con l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro del gruppo.

Per quanta riguarda invece Torino e Reggio Emilia, alle due non è andata poi così bene. Partendo dall’Auxilium, la squadra piemontese è finita nel gruppo A con il Darussafaka e l’Unics Kazan, entrambe presenti nella Turkish Airlines Euroleague nella passata stagione. Oltre alle due super potenze, la Fiat Torino se la dovrà poi vedere anche con Cedevita Zagreb, Andorra La Vella e Levallois Metropolitans. Un gruppo quindi con due squadre già tendenzialmente con un piede e mezzo alle top 16, e con i torinesi che avranno la possibilità di giocarsi uno degli altri due posti per il secondo turno.

Infine, per quanto riguarda Reggio Emilia, la squadra emiliana è finita nel gruppo B con il Galatasaray ed il Bayern Monaco, le due super favorite per il passaggio del turno. Per Reggio Emilia, al pari del discorso fatto per Torino, c’è la possibilità di giocarsi il terzo ed il quarto posto visto che, tra le altre presenti nel gruppo, ci sono l’Hapoel Gerusalemme, il Panevezys ed il Podgorica.