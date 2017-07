Champions League, i sorteggi: preliminare morbido per Capo d'Orlando, gironi duri per le altre italiane

Comincia finalmente e ufficialmente una nuova era, una nuova avventura per la Betaland Capo d'Orlando, la quale ha conosciuto oggi per la seconda volta nella propria storia, ma in un certo senso per la prima volta nel vero senso della parola, l'ebbrezza di conoscere il proprio avversario in una competizione internazionale. Non si conosce ancora il nome della squadra che la formazione guidata da Gennaro Di Carlo affronterà nel terzo turno preliminare della Basketball Champions League, ma dopo il sorteggio avvenuto oggi pomeriggio i paladini possono già scartare alcuni eventuali rivali che sarebbero potuti uscire fuori dall'urna. Come detto si giocherà il 28 settembre e il 2 ottobre, con l'Orlandina Basket che, in qualità di "testa di serie" di queste qualificazioni, avrà la possibilità di giocare al PalaFantozzi la gara di ritorno. Quindi, con un vantaggio non indifferente per poter gestire il risultato dell'andata davanti ai propri tifosi.

Sarà una tra Keravnos, Avtodor Saratov e Mornar ad affrontare la Betaland Capo d'Orlando nel terzo e ultimo turno preliminare della competizione continentale. Un sorteggio che avrebbe potuto andare decisamente peggio, considerando anche qualche incrocio pericoloso tra le squadre provenienti dai turni precedenti, come ad esempio i temibili russi del Nizhny Novgorod, i romeni del Cluj Napoca e i bulgari del Lukoil. Alla fine ci sarà una compagine cipriota, un'altra compagine russa - decisamente meno forte rispetto a quella che abbiamo pocanzi citato - e infine una montenegrina, che prenderà parte in un secondo momento alla competizione. Keravnos e Avtodor Saratov, infatti, scenderanno in campo nel primo turno preliminare che si svolgerà il 19 e il 21 settembre prossimi. Saranno i russi ad avere il fattore campo a favore nella gara di ritorno. Tre giorni dopo il return match, ecco che scenderà in campo il Mornar, che affronterà la vincente del doppio confronto precedente. In questo caso, le gare sono in programma per il 24 e il 26 settembre prossimi.

Dopodichè, sarà la volta della formazione guidata da Gennaro Di Carlo, attesa da una sfida che in ogni caso sarà delicata. Si giocherà l'andata in trasferta il prossimo 29 settembre, mentre tre giorni dopo sarà la volta del match di ritorno, in programma proprio il 2 ottobre al PalaFantozzi. Come detto si gioca nello spazio di tre giorni e non ci sarà margine di errore, ci si potrebbe giocare il passaggio del turno davvero per una manciata di punti. Per questo motivo, sarà necessaria aggressività e concentrazione in tutti e 80 i minuti in programma, salvo ovviamente overtime. La Betaland Capo d'Orlando, per la cronaca, è stata inserita insieme alle altre tre squadre che ne comporranno il cammino verso la regular season, nel Gruppo B, insieme ai turchi del Gaziantep, ai francesi dell'Elan Chalon, gli spagnoli del Tenerife, ai lettoni del Ventspils, i greci del PAOK Thessaloniki e alla vincente della sfida tra Brussels, Cluj Napoca, Bosna Royal Sarajevo ed MHP Riesen.

I campioni d'Italia della Umana Reyer Venezia sanno già che dovranno affrontare AEK Atene, Olimpija Ljubiana, Medi Bayreuth, Banvit e SIG Strasburgo, oltre alle vincenti di due spareggi. Stesso discorso per la Sidigas Avellino (opposta a Besiktas, Zielona Gora, Ostenda, Nymburk e Aris Salonicco) e Banco di Sardegna Sassari, che se la vedrà con Monaco, Hapoel Holon, UCAM Murcia, Enisey Krasnoyarsk e EWE Oldenburg. La regular season della Basketball Champions League inizierà il 10-11 ottobre con la prima giornata e si concluderà con l'ultima giornata, in programma il 6-7 febbraio 2018. Dopodichè sarà la volta del secondo turno, con gare a eliminazione diretta (andata 6-7 marzo, ritorno la settimana successiva) così come nel caso dei quarti di finale (andata 27-28 marzo, ritorno sette giorni dopo). Infine la Final Four, con le semifinali in programma il 4 maggio e la finalissima domenica 6 maggio.

Questi i vari turni di qualificazione, con gli incroci turno dopo turno:

PRIMO TURNO

1) Dinamo Tbilisi-Divina Joventut

2) Keravnos-Avtodor Saratov

3) Bosna Royal Sarajevo-MHP Riesen

4) Karposh Sokoli-Kalev Cramo

5) Donar Groningen-Vytautas

6) Sigal Prishtina-Tsmoki Minsk

7) Kapfenberg-Benfica

8) BC Lulea-Telenet Antwerp

SECONDO TURNO

9) Vincente Gara 4-Alba Fehervar

10) Vincente Gara 1-Kataja

11) Vincente Gara 8-Nizhny Novgorod

12) Vincente Gara 2-Mornar

13) Vincente Gara 7-Lukoil

14) Vincente Gara 3-Cluj Napoca

15) Vincente Gara 5-Bakken Bears

16) Vincente Gara 6-Budivelnyk

TERZO TURNO

Vincente Gara 16-Nanterre

Vincente Gara 11-Rosa Radom

Vincente Gara 12-Orlandina Basket

Vincente Gara 13-Juventus

Vincente Gara 10-Bonn Basket

Vincente Gara 15-Estudiantes

Vincente Gara 9-Pinar Karsiyaka

Vincente Gara 14-Brussels

GIRONE SIDIGAS AVELLINO: Besiktas, Zielona Gora, Ostenda, Nymburk, Aris Salonicco, Vincente gara 17 (Nanterre, Budiveknyp, Sigal Prishtina, Tsmoki Minsk), Vincente gara 21 (Bonn Basket, Kataja, Dinamo Tblisi, Divina Joventut).

GIRONE UMANA REYER VENEZIA: AEK Atene, Olimpija Ljubiana, Medi Bayreuth, Banvit, SIG Strasburgo, Vincente gara 22 (Estudiantes, Bakken Bears, Donar Groningen, Vytautas), Vincente gara 18 (Rosa Radom, Nizhny Novgorod, BC Lulea, Telenet Antwerp)

GIRONE DINAMO SASSARI: Monaco, Hapoel Holon, UCAM Murcia, Enisey Krasnoyarsk, EWE Oldenburg, Vincente gara 20 (Juventus, Lukoil, Kapfenberg, Benfica), Vincente gara 23 (Pinar Karsiyaka, Alba Fehervar, Karposh Sokoli, Kalev Cramo)