Basket, prende forma il campionato di A2. Svelati i due gironi

Comincia a prendere forma il campionato di basket italiano di Serie A2, infatti nel pomeriggio di ieri è stato reso noto l'elenco delle 32 squadre aventi diritto, le quali sono state suddivise, immediatamente dopo, e come da prassi, in due gironi, quello Ovest e quello Est. Questo è stato il primo step compiuto dalla Federazione italiana pallacanestro (Fip), la tappa inaugurale che permette a tutti di noi di addentrarci maggiormente nel campionato che verrà.

Il girone dell'Est propone lo scontro 'grandi firme' tra la Fortitudo Bologna e d il Treviso Basket, le quali molto probabilmente reciteranno ruoli da protagoniste, contendendosi i primissimi posti del raggruppamento. Occhio però alla Scaligera Verona, la quale come sempre parte un tantino dietro le favorite, ma in corso d'opera riesce sempre a farsi valere. Tra le possibili outsider, da tener presente la Pallacanestro Udine, il Basket Ravenna e la Vanoli Cremona, quest'ultima appena retrocessa dalla Lega A. Molta curiosità nel vedere all'opera due delle tre neopromosse dalla Serie B, ovvero Orzinuovi e Montegranaro.

Non da meno, il quadro delle squadre inserite nel raggruppamento Est. Grandi città, dalla forte tradizione per il basket italiano, si scontreranno per cercare di primeggiare in un girone che si preannuncia molto combattuto. La Mens Sana Siena e la Virtus Roma, in compagnia del Cuore Napoli Basket, faranno stropicciare gli occhi agli appassionati, che di certo proveranno non poca nostalgia nel vedere all'opera squadre che nel corso degli ultimi decenni hanno fatto la storia, nazionale, di questo sport. Tra le possibile protagoniste, va citata la Pallacanestro Biella, mentre le due siciliane, ovvero la Fortitudo Agrigento e la Pallacanestro Trapani, potrebbero ricoprire il ruolo di mine vaganti. Molta curiosità c'è nel vedere all'opera la nuova Dinamo Academy Cagliari, società che ha rilevato il titolo sportivo del Ferentino.

Il campionato di Serie A2 avrà inizio domenica 1 ottobre 2017 e terminerà domenica 22 aprile 2018. È previsto un solo turno infrasettimanale: mercoledì 7 febbraio 2018.

Le squadre che non si qualificheranno alla Coppa Italia LNP riposeranno nel primo weekend di marzo (la competizione nazionale che incrocerà le prime quattro squadre di entrambi i gironi si disputerà l'1, 2 e 3 marzo 2018).

In occasione delle festività pasquali, la 12ᵃ giornata di ritorno si giocherà sabato 31 marzo 2018. È prevista contemporaneità in campo soltanto alla 15ᵃ giornata, ultima della fase di andata, e nel turno conclusivo della regular season. Anticiperà l'apertura del campionato la Supercoppa di Lega, in programma il 22 e 23 settembre 2017 (la sede del torneo è ancora da definire).