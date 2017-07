ItalBasket, dopo la presentazione inizia il ritiro di Folgaria: tutte le date dell'estate azzurra

Ci siamo. Tutto pronto per l'inizio del ritiro della Nazionale di Basket allenata da Ettore Messina che da oggi si radunerà, dopo la presentazione di ieri negli studi di Sky Sport, in quel di Folgaria. Dopo l'eliminazione, precoce, agli Europei di Lilla, in Francia, di due anni fa, e la cocente delusione del pre-olimpico della passata stagione, gli azzurri proveranno a riscattarsi in quel di Tel-Aviv prima e Belgrado successivamente.

Come detto, si è partiti quest'oggi con il ritiro trentino che durerà fino al 29 luglio, data nella quale inizierà la Trentino Cup con l'Italia che affronterà la Bielorussia in semifinale (Ucraina e Paesi Bassi le altre partecipanti). La preparazione proseguirà nella settimana successiva prima del trasferimento in Sardegna dove a Cagliari si giocherà prima contro la Nigeria, in amichevole, e successivamente nel torneo di Cagliari, dove oltre agli africani saranno presenti anche Finlandia e Turchia. Prima dell'avventura in quel di Tel-Aviv, infine, gli azzurri saranno impegnati a Tolosa - contro Montenegro, Belgio e Francia - prima di volare ad Atene, al torneo dell'Acropoli, dove Gallinari e compagni sfideranno Serbia, Grecia e Georgia in quello che sarà l'antipasto più appetitoso e probante prima degli Europei.

Il programma estivo degli azzurri del basket.

Pala Folgaria (via Nazioni Unite, Folgaria)

22 luglio 2017

09.00/12.00 – Allenamento

17.00/20.00 – Allenamento

23 luglio 2017

10.00/12.30 – Allenamento (a porte aperte)

17.30/20.00 – Allenamento (a porte aperte)

24 luglio 2017

12.00/15.00 – Allenamento

25 luglio 2017

10.00/12.30 – Allenamento

17.30/20.00 – Allenamento

26 luglio 2017

10.00/12.30 – Allenamento (a porte aperte)

17.30/20.00 – Allenamento (a porte aperte)

27 luglio 2017

12.00/15.00 – Allenamento

28 luglio 2017

12.00/15.00 – Allenamento e trasferimento a Trento

Trentino Basket Cup – VI edizione

29 luglio 2017

11.30/12.25 – Allenamento

18.15 Ucraina-Paesi Bassi (diretta Sky Sport 2 HD)

20.45 ITALIA-Bielorussia (diretta Sky Sport 2 HD)

30 luglio 2017

18.15 Finale 3°-4° posto (diretta Sky Sport 2 HD)

20.45 Finale 1°-2° posto (diretta Sky Sport 2 HD)

6 agosto 2017

20:45 Italia-Nigeria (Amichevole a Cagliari, diretta su Sky Sport HD)

Torneo di Cagliari

11 agosto 2017

20:45 Italia-Finlandia (diretta Sky Sport HD)

12 agosto 2017

20:45 Italia-Nigeria (diretta Sky Sport HD)

13 agosto 2017

20:45 Italia-Turchia (diretta Sky Sport HD)

Torneo di Tolosa

18 agosto 2017

Montenegro-Italia (diretta Sky Sport HD)

19 agosto 2017

Belgio – Italia (diretta Sky Sport HD)

20 agosto 2017

Francia – Italia (diretta Sky Sport HD)

Torneo dell’Acropoli (Atene)

23 agosto 2017

Serbia – Italia (diretta Sky Sport HD)

24 agosto 2017

Grecia – Italia (diretta Sky Sport HD)

25 agosto 2017

Georgia – Italia (diretta Sky Sport HD)

Eurobasket 2017 (Tel Aviv)

31 agosto 2017

20:30 Israele – Italia (diretta Sky Sport HD)

2 settembre 2017

17:30 Ucraina – Italia (diretta Sky Sport HD)

3 settembre 2017

17:30 Lituania – Italia (diretta Sky Sport HD)

5 settembre 2017

17:30 Germania – Italia (diretta Sky Sport HD)

6 settembre 2017

16:30 Georgia – Italia (diretta Sky Sport HD)