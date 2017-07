Trentino Cup - ItalBasket, oggi la finale contro i Paesi Bassi

Prima sgambata per l'Italia di Ettore Messina che, ieri sera, ha asfaltato la modestissima Bielorussia con un netto e perentorio più 60 (96-36). Qualche indicazione, più atletica e gerarchica che tecnica e tattica, vista la pochezza degli avversari, per gli azzurri, apparsi pimpanti ed aggressivi, dal primo all'ultimo secondo di gara, nonostante la pochissima competitività dei rivali: Awudu Abass, Amedeo Della Valle, Paul Biligha, Filippo Baldi Rossi e Luca Vitali sono rimasti fuori dalle rotazioni, mentre in quintetto, con i due statunitensi Gallinari e Belinelli - i quali hanno a stento inserito la seconda - il vice degli Spurs ha scelto Melli nello spot di ala grande, Cervi da centro e Hackett in cabina di regia, tornato in campo dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato in maglia Olympiacos.

Quintetto che, con ogni probabilità, verrà confermato questa sera contro i Paesi Bassi, in un test che si preannuncia quantomeno più probante, sebbene il blasone degli olandesi non sia di assoluto livello. Buone le indicazioni nel secondo quintetto per Filloy e Cinciarini, oltre a Datome, miglior marcatore di serata, che hanno dato intensità e vigoria alla squadra nonostante il punteggio ampiamente acquisito. Al termine della gara di ieri, coach Messina ci ha tenuto a sottolineare l'applicazione e l'approccio dei suoi: “Un buon primo test, è stata una partita che i ragazzi hanno ben interpretato con umiltà e voglia di fare le cose insieme. Siamo riusciti a dare minutaggio a tutti e speriamo di continuare a migliorare nel test di domani”. Tornando alla finale di questa sera, infine, l'appuntamento è sempre al PalaTrento, ore 20.45, con diretta sugli schermi di Sky Sport.

Datome al tiro contro la Bielorussia

Le rose a disposizione dei due allenatori

Italia

#0 Daniel Lorenzo Hackett (1987, 197, P/G) (Brose Bamberg - Germania)

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G) (Grissin Bon Reggio Emilia)

#3 Marco Stefano Belinelli (1986, 196, G) (Atlanta Hawks - NBA)

#4 Pietro Aradori (1988, 194, G) (Virtus Segafredo Bologna)

#5 Ariel Filloy (1987, 190, P) (Sidigas Avellino)

#6 Paul Stephane Biligha (1990, 200, C) (Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P) (Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A) (Los Angeles Clippers - NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A) (Fenerbahçe - Turchia)

#12 Marco Cusin (1985, 211, C) (EA7 Emporio Armani Milano)

#14 Riccardo Cervi (1991, 214, C) (Grissin Bon Reggio Emilia)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P) (EA7 Emporio Armani Milano)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A) (EA7 Emporio Armani Milano)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A) (Dolomiti Energia Trentino)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C) Free Agent

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G) (Umana Reyer Venezia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A) (Fenerbahçe - Turchia)

All. Ettore Messina

Messina in allenamento nel ritiro di Folgaria - Foto Ciamillo

Paesi Bassi

#0 Yannick Franke (1996, 194, G, Zadar – Croazia)

#5 Leon Williams (1991, 189, G, Goettingen – Germania)

#6 Worthy de Jong (1988, 194, G, Leiden)

#7 Charlon Kloof (1990, 190, G, Murcia – Spagna)

#8 Shane Hammink (1994, 201, G, Bilbao – Spagna)

#12 Thomas Van der Mars (1990, 208, C, Kalev Cramo – Estonia)

#13 Roeland Schaftenaar (1988, 211, A/C, Cretan Kings – Grecia)

#15 Olaf Schaftenaar (1993, 208, A, Zwolle)

#18 Nicholas de Jong (1988, 210, C, Chalons-Reims – Francia)

#23 Henk Norel (1987, 213, C, Saragozza – Spagna)

#24 Jessey Voorn (1990, 197, G, Leiden)

#44 Arvin Slagter (1985, 191, G, Groningen)

All: Toon Van Helfteren