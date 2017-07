Doccia gelata Italbasket: frattura del metatarso per Gallinari, salta Eurobasket 2017

Come nel peggiore degli incubi. Un'Italia che sembrava aver iniziato nel miglior modo possibile, ovvero vincendo la comoda Trentino Basket Cup, il cammino di avvicinamento agli Europei del prossimo settembre, si ritrova a fare i conti con un peso enorme.

Ad annunciarlo è la stessa federazione, tramite i canali dedicati proprio ad Italbasket, dopo che il video della zuffa tra Danilo Gallinari e l'olandese Kok aveva già fatto il giro dei social. Eppure, quel pugno sferrato in preda ad un raptus costa carissimo al neo-acquisto dei Los Angeles Clippers: in particolare, una frattura alla base del primo metatarso della mano destra, confermata dagli accertamenti svolti già in serata a Trento. Tempo di recupero stimato di circa 40 giorni, quanto basta per togliere il Gallo dai papabili per la spedizione a Tel Aviv.

La federazione ha anche annunciato che Diego Flaccadori si aggregherà alla squadra già durante il raduno di Cagliari, in programma dal primo al 13 di agosto.

Insomma, una scena di campo assolutamente negativa dal punto di vista etico e sportivo, ma che si pensava destinata a terminare dov'era iniziata, nel contesto di un torneo amichevole, si rivela invece uno dei più grandi ostacoli della preparazione azzurra agli Europei. Dopo l'esclusione tecnica di Bargnani e Gentile, Ettore Messina perde un'altro degli alfieri "storici" di questa generazione. Per il Gallo, non resta che piangere sul latte versato.