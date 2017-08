ItalBasket, dopo Gallinari tocca a Datome: Messina chiama Fontecchio

Piove sul bagnato in casa Italia in vista dell'inizio della fase a gironi degli Europei che si disputerà a Tel Aviv. Dopo la rissa e l'infortunio alla mano, con annesse polemiche del caso, per Danilo Gallinari, stavolta tocca a Gigi Datome fermarsi per un problema al gomito. Il fastidio è quello solito, lo stesso che ha condizionato l'estate scorsa dell'ala sarda, non al meglio durante il preolimpico giocato dagli azzurri di Ettore Messina in quel di Torino, culminati con la sconfitta in finale contro la Croazia di Bogdanovic. Tornando ad oggi, il vice allenatore dei San Antonio Spurs ha deciso, in via precauzionale, di convocare Simone Fontecchio, ala dell'Olimpia Milano, che raggiungerà il ritiro già in queste ore.

L'ala azzurra, nella giornata di ieri al termine dell'allenamento azzurro, aveva rilasciato queste parole al portale Sardegna Sport: "Mi sento ogni giorno responsabilizzato, scenderemo in campo con quelli che saremo, pensando a chi siamo e a quello che ci sarà da fare, non serve a nulla disperdere energie su quel che è successo. Ogni giorno ci sono spunti sui quali riflettere e lavorare, penso che la prima parte di raduno sia stata positiva proprio per questo. Ora dobbiamo entrare in condizione e limare le cose che non sono andate per il meglio nei primi giorni di raduno, non è giusto parlare di obiettivi a lunga data, pensiamo al girone ed alle partite da affrontare a Tel Aviv, poi al resto. Sono contento di essere a Cagliari e che la Federazione abbia scelto l'isola per questo torneo e per la preparazione".

Nel frattempo, il fastidio al gomito continua a non dargli tregua e, in questi giorni che separano gli azzurri dal torneo sardo - da stabilire contro chi verrà giocata la prima sfida dopo il forfait della Nigeria - si terrà il tutto sotto enorme controllo, nella speranza che l'allarme possa rientrare. Problema che arriva a guastare ulteriormente i piani di Messina, che proprio in questi giorni avrebbe voluto sperimentare i nuovi giochi con il Capitano e nuovo campione d'Europa con la casacca del Fenerbahce a sostituire in campo Danilo Gallinari nel ruolo di ala piccola. Niente da fare, quest'avventura estiva della Nazionale, dopo l'inizio in salita, continua a non procedere per il verso giusto.