Italia - Finlandia in diretta, amichevole live (20.30)

Buon pomeriggio amici di Vavel. Sono Alberto Prestileo e insieme seguiremo la prima partita in terra sarda della nazionale italiana di Basket. Alle 20.30, l'Italia di Ettore Messina sarà impegnata in un'amichevole contro la Finlandia, in quello che sarà il terzo match di preparazione ad Eurobasket 2017.

Gli azzurri sono arrivati in Sardegna questa settimana al termine della prima parte di ritiro tenutasi a Folgaria. In Trentino, l'Italia ha partecipato alla Trentino Cup, battendo la Bielorussia e l'Olanda.

Sono state tante le note positive dopo la prima parte di raduno, ma per Ettore Messina e tutta la Nazione è anche arrivata la pessima notizia dell'infortunio di Danilo Gallinari: contro l'Olanda, la neo ala dei Clippers ha sferrato un pungo ad un avversario, Kok, fratturandosi la mano e, di conseguenza, autoescludendosi dall'Europeo.

Una notizia che ha sconvolto, e non di poco, tutto l'ambiente. Ecco perché stasera la squadra di Messina vorrà presumibilmente mandare anche un segnale ai tifosi, delusi dopo l'episodio Gallo.

Nel frattempo, coach Messina ha effettuato altri due tagli al proprio roster: oggi Marco Cusin e Stefano Tonut hanno ricevuto ufficialmente l'ok per lasciare il raduno, venendo quindi esclusi dalla squadra.

Per quanto riguarda stasera, gli azzurri non potranno nemmeno contare su Gigi Datome, infortunatosi un paio di giorni fa. Per lui un problema al gomito destro operato un anno fa, che tuttavia, stando alle comunicazioni dello staff della nazionale, dovrebbe tenerlo fuori dal parquet per non più di una settimana.

I roster delle due squadre.