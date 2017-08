Italia - Finlandia LIVE, Torneo Sardegna a Canestro (20.45)

Buongiorno amici di Vavel Italia e bentrovati con questa nuova diretta testuale. Io sono Alberto Prestileo e anche questa sera vi terrò compagnia durante la partita tra Italia e Finlandia.

Il match di stasera sarà la replica di quanto già fatto vedere martedì sera, quando gli azzurri hanno battuto al PalaPirastu di Cagliari gli scandinavi con il punteggio di 77 - 64.

Non una bella Italia quella di martedì contro i finlandesi. La squadra di Messina, dopo un ottimo primo quarto, ha subìto un calo di intensità notevolissimo. Soprattutto in difesa, gli uomini di Messina non sono stati assolutamente all'altezza della situazione, permettendo alla Finlandia di tornare in partita.

Tra gli uomini di Messina, sono state molto buone le prestazioni di Marco Belinelli, e soprattutto di Ariel Filloy e Davide Pascolo. Entrambi hanno messo in campo una notevole impronta fisica, che sicuramente ha colpito positivamente il coach.

Tra le altre note liete c'è il rientro di Luigi Datome. Il capitano è stato assente dal parquet per una settimana a causa di un leggero fastidio al gomito destro, quello operato l'anno scorso. Ieri però, il giocatore del Fenerbahce ha ricevuto l'ok da parte dei medici per poter tornare a giocare.