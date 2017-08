Italbasket, Luca Vitali lascia il ritiro di Cagliari

Si riduce ulteriormente il numero di giocatori presenti nel roster di Ettore Messina e della nazionale italiana di basket. L’assistant coach dei San Antonio Spurs, a poche ore dalla bella vittoria ottenuta contro la Turchia, ha infatti dato il via libera a Luca Vitali per lasciare il ritiro di Cagliari.

Il numero di giocatori della squadra è così sceso a 14, con appena due soli uomini in più rispetto ai 12 previsti dalla FIBA. Le domande quindi sui possibili convocati aumentano sempre di più, con Burns, Cinciarini e Baldi Rossi visti come i tre destinati a giocarsi appena un posto. Sembra infatti scontato che Amedeo Della Valle rimanga in squadra per fare da undicesimo, così come assodate sembrano le convocazioni di Filloy, Pascolo, Abass e Biligha. C’è da capire quindi se coach Messina voglia effettivamente portare un terzo playmaker oltre ad Hackett e, appunto, a Filloy, preferendo quindi Cinciarini a Burns e Baldi Rossi.

Nel frattempo, la squadra è partita dalla Sardegna in direzione Roma, dove gli allenamenti riprenderanno il 16 all’Acqua Cetosa prima della partenza del 17 verso la Francia. Oggi e domani è previsto riposo.