Italia - Montenegro, LIVE Torneo di Tolosa basket (Ore 18)

Buon giorno amici di Vavel Italia. Io sono Alberto Prestileo e seguiremo insieme l'esordio dell'Italbakest al Torneo di Tolosa di questo pomeriggio.

La squadra di Ettore Messina giocherà contro il Montenegro dell'ex CT proprio azzurro Tanjevic. Una squadra dal livello sicuramente superiore a quelle affrontate sia Folgaria, Bielorussia e Paesi Bassi, sia a Cagliari, Finlandia (due volte) e Turchia.

Per l'Italia è quindi l'occasione di confrontarsi contro una squadra di livello ben più alto, che le consenta di mettere in mostra gli effettivi miglioramenti visti contro la Turchia, il match sicuramente più convincente tra quelli giocati fino ad ora.

Proprio di questa idea è anche coach Messina: "Tecnicamente parlando, saranno tre partite molto dure", ha detto il CT. "Soprattutto con Francia e Montenegro sarà molto dura sotto l'aspetto fisico".

Dello stesso avviso è anche capitan Datome che, tra le altre cose, raggiunge oggi le 150 presenze con la maglia della nazionale: "Sono molto contento di questo traguardo. 150 è un numero importante, che non è facile da raggiungere. Quando smetterò sarà qualcosa di cui andare molto fiero".

Il trasferimento in Francia però, oltre che dal punto di vista tecnico, è molto importante per le ultime scelte che farà Messina: il roster è ancora formato da 14 giocatori e due devono quindi essere ancora tagliati. Più volte sono stati fatti i nomi di Cinciarini, Burns e Baldi Rossi, con uno solo dei tre che rimarrebbe in gruppo.