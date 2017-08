Torneo di Tolosa - Italbasket all'esame Belgio

Italbasket all'esame Belgio

Archiviata positivamente la pratica Montenegro nella prima giornata del Torneo di Tolosa, l'Italia di Ettore Messina è chiamata a voltare immediatamente pagina e, quest'oggi, sempre alle ore 18, sfida il Belgio di coach Casteels. Nazionale in costante crescita quella fiamminga, reduce da un'estate costellata da buone prestazioni e da ottime vittorie su Germania e persino Spagna. Restando concentrati sulle questioni italiane, invece, gli azzurri sono reduci dalla sesta affermazione di fila di questo viaggio pre-Europeo, contro la squadra di Tanjevic, che ha fornito sensazioni contrastanti sulla solidità della truppa italica.

Sensazioni positive, soprattutto quelle della ripresa che quest'oggi gli azzurri dovranno confermare contro una squadra molto meno fisica rispetto al Montenegro, ma ugualmente coriacea e dall'animo battagliero. La reazione della ripresa deve rappresentare il punto di partenza per la squadra di Messina, i cui automatismi offensivi sembrano prescindere quasi interamente dall'intensità e dalla voglia difensiva dei suoi interpreti - come spesso accade del resto. Se però la difesa sembra restare una questione relativamente mentale, da limare più di qualche dettaglio dal punto di vista tecnico e tattico è in attacco, dove la circolazione di palla e l'oliatura degli schemi sembra essere lontana da quella ideale: buoni tiri sono stati costruiti in transizione e, talvolta, a difesa schierata, ma la sensazione è che l'Italia fatichi a mettere in ritmo i propri tiratori a causa di una scarsissima predisposizione a creare vantaggi, dal palleggio o dalle situazioni di blocchi - con o senza palla.

Belinelli in azione nel secondo tempo - Foto Italbasket Twitter

Le risposte, non le prime in tal senso, dovrà darle come al solito il parquet, con il Belgio che proverà a mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri e riscattare una prestazione opaca, quella di ieri sera, contro la Francia, nella quale i fiamminghi sono stati in partita soltanto nei primi dieci minuti prima di essere travolti. Palla a due ore 18.

I roster

Italia

#0 Daniel Lorenzo Hackett (1987, 197, P/G, Brose Bamberg – Germania)

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

#3 Marco Stefano Belinelli (1986, 196, G, Atlanta Hawks – NBA)

#4 Pietro Aradori (1988, 194, G, Virtus Segafredo Bologna)

#5 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#6 Paul Stephane Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahçe – Turchia)

#10 Davide Pascolo (1990, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#14 Riccardo Cervi (1991, 214, C, Grissin Bon Reggio Emilia)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A, Dolomiti Energia Trentino)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahçe – Turchia)

All: Ettore Messina

La grinta di Ettore Messina - Foto Italbasket Twitter

Belgio



#4 Emmanuel Lecomte (1995, 180, G, Baylor University-USA)

#5 Sam Van Rossom (1986, 188, G, Valence - Spagna)

#7 Axel Hervelle (1983, 206, A, Bilbao - Spagna)

#8 Jean-Marc Mwema (1989, 195, A, Ostende)

#9 Jonathan Tabu (1985, 189, G, Bilbao - Spagna)

#10 Quentin Serron (1990, 190, G, Gravelines - Francia)

#12 Jean Salumu (1990, 194, A, Ostende)

#13 Pierre-Antoine Gillet (1991, 201, A, Chalon - Francia)

#14 Maxime De Zeeuw (1987, 206, A, EWE Oldenburg - Germania)

#16 Kevin Tumba (1991, 205, A/C, Murcia - Spagna)

#17 Hans Vanwijn (1995, 205, A, Antwerp)

#19 Ismaël Bako (1995, 208, C, Antwerp)

All: Eddy Casteels