EuroBasket 2017 - Grecia, Antetokounmpo alza bandiera bianca

Giannis Antetokounmpo non ce la fa ed alza bandiera bianca in vista dei prossimi Europei 2017. La sua Grecia, inserita nel gruppo A con Polonia, Francia, Finlandia - padrona di casa - Islanda e Slovenia, dovrà necessariamente fare a meno della sua stella, una delle più lucenti del panorama europeo intero a causa di un problema al ginocchio che continua a dargli problemi. The Greek Freak ha annunciato il suo forfait - in via ufficiale - pochi minuti fa. Questo il suo comunicato.

"Vorrei informare tutti che non sarà in grado di giocare per la Nazionale greca nei prossimi campionati Europei di Basket. Tutto questo tempo l'ho speso per allenarmi, provando a forzare con tutto me stesso nella speranza di non sentire il dolore ed essere pronto per l'inizio dei giochi. Tuttavia, nei test effettuati qui in Cina con lo staff dei Bucks, ho scoperto la verità. Ho fallito i test nei quali sono stato impegnato ed il motivo è stato il dolore che ho sentito dal primo momento dall'infortunio. Accetto il verdetto e lo assimilerò nel modo più maturo possibile, devo lavorare per migliorare la condizione del mio ginocchio. Sono infortunato, devo curarmi necessariamente".

Ed infine, si legge nelle ultime righe, il disappunto per non essere in campo con i suoi connazionali: "Questa è la più grande delusione che ho provato nella mia carriera. Volevo dal profondo del mio cuore essere in campo con i miei compagni e gli allenatori, nell'intento di raggiungere degli obiettivi sempre più alti. In ogni caso, per ora il presente è la mia priorità. Spero i tifosi non diano enorme peso alla mia assenza e si concentrino sui giocatori che scenderanno in campo e lotteranno nell'Europeo che sta per arrivare, nella speranza di arrivare al successo che ci manca da tanto tempo. La storia viene scritta dai presenti e, con grande rammarico devo accettare ed annunciare che io non ci sarò".