Torneo di Tolosa - Un infallibile Belgio strapazza una brutta Italia

Prima sconfitta della preparazione ad Eurobasket 2017 per la nazionale italiana di basket. Una sconfitta pesante, meritata e contro un avversario che, esclusa una piccola parentesi nel terzo quarto, ha dominato la partita in lungo e in largo con delle percentuali dal campo assolutamente pazzesche. Il quintetto base azzurro è il solito che siamo stati abituati a vedere durante tutta la preparazione, composto da Cervi, Melli, Hackett, Datome e Belinelli, con il Belgio che schiera Hervelle, Tumba, Balumu, Lecomte e Mwema.

Buona partenza della nazionale azzurra, che pare iniziare con un buono piglio la partita con un immediato 4-0 di parziale propiziato da Nicolò Melli, sicuramente tra gli azzurri più convincenti (11 punti e 13 rimbalzi), anche se anche lui non impeccabile. Non si fa attendere la reazione Belga, con un contro parziale di 11 punti aiutato dalla brutta difesa italiana che tiene a fatica gli 1 contro 1 soprattutto di Lecomte che o segna o serve puntualmente i lunghi, primo fra tutti Hervelle, per canestri facili. L'Italia prova a reagire ma lo fa con un attacco farraginoso che non porta sempre a conclusioni ad alta percentuale. Ingresso per Christian Burns e Amedeo Della Valle che hanno un notevole impatto sulla partita soprattutto offensivo, con 5 punti di fila per il duo. La difesa Italiana inizia a salire di colpi, ma lo stesso non si può dire dell'attacco che muove discretamente la palla ma non converte con continuità. Ettore Messina spende vari timeout apostrofando i suoi giocatori sulla mancanza di rispetto che stanno dimostrando per la competizione dell'avversario, un avversario che inizia ad infiammare le polveri dalla lunga distanza, cosa che continuerà per tutta la partita. Il primo quarto si conclude 16-15 per i belgi, molti i meriti di quest'ultimi, ma altrettante le pecche dell'Italia che in difesa è scostante e in attacco poco precisa e in partita grazie al buon impatto delle seconde linee.

fonte: Gazzetta dello Sport

Secondo quarto che inizia bene per gli azzurri, difesa che costringe alla violazione di 24 secondi belga e parziale di 5-0, con Datome e Melli, imperioso a rimbalzo, sugli scudi. Reazione vanificata ancora dall'infallibilità dalla lunga del Belgio che, soprattutto con Salumu, ricaccia a -12 gli azzurri, che invece tirano sotto il 33% dal campo. Difesa azzurra che è fin troppo disattenta e permette il massimo vantaggio belga sul 33-19. Il Belgio conclude il primo tempo sul + 10 (38-28), svantaggio che senza il canestro di Belinelli e i liberi di Hackett e Melli sarebbe stato ben più ampio.

Il terzo quarto inizia con dei buoni auspici: 2 infrazioni di 24 secondi di fila per il Belgio, forzato da una difesa finalmente aggressiva dell'Italia. Parziale di 9-0 azzurro che porta i ragazzi di Messina a -1, mai così vicini ai belgi dl primo quarto, con Cervi che inchioda la bimane. Ancora la reazione della squadra allenata da Eddy Casteels, che ancora molto precisa dall'arco scavalca un solco di 14 punti con Salumu, De Zeeuw e Gillet. Messina richiama al movimento palla in attacco, troppo sterile in questa fase, meritato il vantaggio belga 47-68 a fine terzo quarto. L'Italia è altalenante in difesa e davvero brutta e poco precisa in attacco, i belgi si rilassano e gli azzurri provano a riaprire d'orgoglio una partita apparentemente conclusa arrivando a -10 a tre minuti dalla fine, con Belinelli che fallisce la tripla del -7 presa frettolosamente in transizione. Il Belgio si risveglia e ricomincia a Bombardare con un Salumu pazzesco (19 punti e 6 assist), il passivo è pesante ma neanche così lontano da una partita dominata dalla nazionale belga.

Molto da riflettere per coach Messina, il quale sarà anche chiamato all'ultimo taglio al roster prima dell'inizio di Eurobasket. Un' Italia Buona solo per pochi stralci di partita, lontanissima parente di quella dell'ottima partita di Cagliari contro la Turchia e chiamata a prestazioni di tutt'altro livello nei prossimi impegni.