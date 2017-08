Eurobasket 2017- Spagna, ufficializzati “los doce”

Notizia delle ultime ore è l’ufficialità dei magnifici dodici che comporranno il roster della Spagna per Eurobasket 2017. Novità di spicco affiancate da veterani di mille battaglie compongono questa versione della Roja spagnola, chiamata a riconfermarsi campione dopo la vittoria degli europei 2015, conquistati in finale ai danni della Lituania, carnefice dell’Italia nella rassegna di due anni fa.

Pesante assenza per il C.T. italiano, ex Olimpia Milano, Sergio Scariolo, rappresentata da Sergio Lull, guardia tiratrice e stella del Real Madrid. L’MVP della scorsa Eurolega ha contratto un grave infortunio al ginocchio durante la preparazione agli europei, precisamente durante l’amichevole contro il Belgio, che l’ha costretto ad uscire dal campo portatoa braccia da due compagni. Infortunio che poi si è rivelato essere una rottura del legamento crociato anteriore che non solo farà saltare a Lull Eurobasket, ma anche una buona parte della prima metà di stagione con il Real Madrid. Assente anche Felipe Reyes, una delle colonne portanti della storia recente della pallacanestro Spagnola, che ha deciso di prendersi una pausa dalla nazionale (considerata la non più giovane età) per poter cominciare nel migliore dei modi la stagione con i Blancos, squadra di cui lui è capitano. Discorso simile quello di Nikola Mirotic che ha deciso di dedicarsi completamente alla situazione contrattuale che lo lega ai Chicago Bulls e al continuo della sua carriera in NBA.

Confermato il trio catalano composto dai fratelli Pau e Marc Gasol, veri leader della compagine, assieme all’eterno Juan Carlos Navarro, arrivato al suo ennesimo europeo e pronto a superare il muro delle 240 presenze con la Roja, con la quale ha ottenuto vari riconoscimenti sia individuali, che di squadra. Ricca nella rosa la presenza di giocatori professionisti nell’NBA come i già citati Gasol, Abrines, Willy Hernangomez, Ricky Rubio e di ex del campionato americano come Navarro e Sergio “El Chacho” Rodriguez, passato in estate al CSKA Mosca dopo un esperienza ai Philadelphia 76ers.

Sicuramente le assenze citate pesano e non poco sulla squadra campione in carica, che tuttavia rimane, fino a prova contraria, una delle favorite assolute anche per questa edizione di Eurobasket, sia per le qualità che per l’esperienza e l’abitudine a vincere di un roster fortissimo ed esperto. Attendiamo con ansia di vedere all’opera i grandi nomi che compongono questa selezione, che sicuramente sarà una delle assolute protagoniste di questa imminente rassegna.