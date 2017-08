Google Plus

Cina 2019, verso le qualificazioni - Italia con Croazia, Olanda e Romania

Saranno Croazia, Olanda e Romania gli ostacoli da superare per l'Italia di Meo Sacchetti sulla strada verso i Mondiali di Cina 2019. Nel Gruppo D gli azzurri sono stati sorteggiati con i croati, nostri giustizieri a Torino nella finale del PreOlimpico di Rio 2016, olandesi e rumeni. Girone non impossibile, anzi, tutt'altro, soprattutto considerando che saranno tre le squadre che accederanno alla seconda fase, quella dei raggruppamenti a sei squadre che decreteranno le formazioni europee che accederanno alla kermesse intercontinentale cinese in programma tra due anni.

Torna, dunque, la sfida anche all'Olanda, il cui ultimo incontro è stato a dir poco nefasto per i colori azzurri, con l'episodio Gallinari che ha fatto da contorno alla vittoria italiana nel torneo di Trento di inizio estate. Vittima sacrificale del raggruppamento dovrebbe essere la Romania, che si giocherà presumibilmente la terza piazza proprio con gli olandesi, mentre il destino per Croazia ed Italia, nonostante le assenze dei giocatori NBA dalla composizione del roster, appare segnato.

Il calendario completo del girone



23 novembre 2017

Italia-Romania

Paesi Bassi-Croazia



26 novembre

Croazia-Italia

Romania-Paesi Bassi



23 febbraio

Croazia-Romania

Italia-Paesi Bassi



26 febbraio

Romania-Italia

Croazia-Paesi Bassi



28 giugno

Italia-Croazia

Paesi Bassi-Romania



1 luglio

Romania-Croazia

Paesi Bassi-Italia

La composizione di tutti i gironi

Gruppo A: Montenegro, Slovenia, Bielorussia, Spagna

Gruppo B: Svezia, Turchia, Lettonia, Ucraina

Gruppo C: Polonia, Kosovo, Lituania, Ungheria

Gruppo D: Italia, Paesi Bassi, Croazia, Romania

Gruppo E: Bosnia Erzegovina, Belgio, Francia, Russia

Gruppo F: Bulgaria, Rep. Ceca, Islanda, Finlandia

Gruppo G: Germania, Serbia, Austria, Georgia

Gruppo H: Israele, Gran Bretagna, Grecia, Estonia

