Eurobasket, ecco i 12 dell'Italia di Messina

Lo aveva detto ieri sera al termine della partita contro la Grecia e, alla fine, Ettore Messina è stato di parola: sono appena arrivati i nomi dei tre giocatori che non faranno parte della spedizione azzurra in quel di Tel Aviv. Riccardo Cervi, Amedeo Della Valle e Filippo Baldi Rossi sono i tre che lasceranno il ritiro azzurro non appena finito il torneo in Grecia.

Un po’ di sorpresa quindi nelle scelte fatte anche se, alla fine, col richiamo di Marco Cusin, il taglio di Cervi e Baldi Rossi erano abbastanza prevedibili. Sorprende invece il taglio del giocatore di Reggio Emilia: visto in buona forma proprio nella partita contro i greci ad OAKA, ci si aspettava che l’esterno potesse rimanere, mentre coach Messina alla fine ha optato per avere come dodicesimo Andrea Cinciarini, anche lui sul filo del rasoio per tutto il ritiro.

Questo è quindi l’elenco definitivo:

#0 Daniel Lorenzo Hackett (1987, 197, P/G, Brose Bamberg – Germania)

#3 Marco Stefano Belinelli (1986, 196, G, Atlanta Hawks – NBA)

#4 Pietro Aradori (1988, 194, G, Virtus Segafredo Bologna)

#5 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#6 Paul Stephane Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahçe – Turchia)

#10 Davide Pascolo (1990, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Marco Cusin (1985, 211, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahçe – Turchia)