Eurobasket 2017 - Altra tegola per l'Italia: si infortuna Pascolo. Richiamato Baldi Rossi - fonte fip

Altra tegola per l'Italbasket a poche ore dal debutto europeo (giovedì sera con Israele ndr): come sottolinea la Fip in un breve comunicato, nell'allenamento di ieri sera Davide Pascolo ha subito un infortunio al ginocchio destro. Il giocatore in forza a Milano è stato visitato dallo staff medico azzurro, ma i medici hanno escluso fin da subito la possibilità di vedere l'ex Trento a questo Europeo. Al suo posto è stato richiamato Filippo Baldi Rossi che nella giornata di oggi viaggerà verso Tel Aviv.

IL COMUNICATO E GLI AZZURRI A DISPOSIZIONE DI COACH MESSINA

Tel Aviv. A poche ore dal debutto all’EuroBasket 2017, un’altra tegola per la Nazionale del CT Messina: Durante l’allenamento di ieri sera, Davide Pascolo ha subito un trauma al ginocchio destro.

Gli accertamenti effettuati nella notte hanno escluso la possibilità che il giocatore di Milano possa prender parte all’ormai imminente competizione.



Al suo posto è stato richiamato Filippo Baldi Rossi, che in giornata volerà a Tel Aviv per completare il roster a disposizione del Commissario Tecnico. Giovedì l’esordio contro Israele (20.30 italiane).

#0 Daniel Lorenzo Hackett (1987, 197, P/G, Brose Bamberg – Germania)

#3 Marco Stefano Belinelli (1986, 196, G, Atlanta Hawks – NBA)

#4 Pietro Aradori (1988, 194, G, Virtus Segafredo Bologna)

#5 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#6 Paul Stephane Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahçe – Turchia)

#12 Marco Cusin (1985, 211, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Dolomiti Energia Trentino)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahçe – Turchia)