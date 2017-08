LIVE Eurobasket 2017: diretta Italia - Israele

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Italia vs Israele, incontro valido per la prima giornata dell'EuroBasket 2017. Alle 20.30, a Tel Aviv, nell'inferno israeliano, il debutto della nazionale diretta da coach Ettore Messina.

Ultima tegola, recente, l'infortunio di Pascolo, fondamentale per alzare l'intensità del gruppo. Messina perde, alle porte della competizione, un effettivo di valore. Torna in gruppo Baldi Rossi, ma la scossa negativa non può non influire all'interno dell'ambiente. Fondamentale compattarsi.

La defezione di Pascolo è l'ultima, come detto, in ordine temporale, ma le precedenti sono, se possibili, ancor più pesanti. Infortunio e baruffa con l'Olanda per Gallinari, fuori, per altri motivi, Gentile e Bargnani. Una concessione alla concorrenza, in termini di talento, smisurata. Perdiamo le principali bocche da fuoco, perdiamo il nostro leader designato, Gallinari appunto.

Non solo Baldi Rossi, un altro ritorno all'interno del gruppo azzurro poco prima dell'Europeo. Cusin rientra dalla porta principale, fondamentale aumentare la presenza sotto le plance per reggere l'urto con la competizione. Centro titolare a supporto di Melli, il "Cuso" può aiutare e non poco.

Spostando l'attenzione sull'intero quintetto. Cusin sotto canestro, come annunciato, Melli da ala grande, con licenza di allargare il campo, Datome da 3. Belinelli affianca Hackett, in determinati frangenti può anche fungere da play. L'energia di Filloy e Biligha dalla panchina, il fuoco di Aradori.

La nostra nazionale è inserita nel Gruppo B, dove spicca la Lituania. Squadra compatta, solida, con individualità di conclamato livello. Il centro NBA Valanciunas guida una truppa destinata a recitare da protagonista alla rassegna continentale. Debutto con la Georgia per la Lituania, nell'altro match, invece, Germania e Ucraina sul parquet.

Le prime quattro di ogni girone accedono alla fase ad eliminazione diretta, fondamentale però completare un percorso positivo per garantirsi un accoppiamento morbido. Alla portata degli azzurri la seconda posizione, un passo dietro, come detto, alla Lituania.

La partita odierna è aperta a più soluzioni, ma Israele non appare, almeno al fischio d'avvio, una corazzata. Buoni giocatori, profili esperti come Elyahu, Casspi al timone, ma tutto sommato una squadra non superiore all'Italia. L'approccio difensivo dei nostri può spostare l'ago della bilancia.

Il giorno 1 vede in campo anche un altro girone. Nell'A, debutto per Grecia - vs Islanda - e Francia - vs Finlandia. Qui l'intero programma, con l'introduzione alle varie partite.

LIVE Italia - Israele