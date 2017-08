Eurobasket - Day1 dell'Europeo: in campo Francia, Lituania e Italia

Dopo più di un mese di friendly match, finalmente è arrivato il momento di fare sul serio. Comincia oggi infatti l’Europeo di pallacanestro che si terrà in Israele, Turchia, Romania e Finlandia, che vede impegnate le migliori 24 squadre del continente in una competizione mai come quest’anno impronosticabile.

Partendo proprio dalla prima giornata, Eurobasket 2017 comincia in Israele ed in Finlandia, dove tutte e dodici le squadre dei due gironi scenderanno in campo.

Ad aprire ufficialmente il torneo sarà un match del gruppo A, quello finlandese, che vedrà protagoniste Slovenia e Polonia alle ore 12.45. Un match che vede nettamente favorita la Slovenia che, con Doncic, Dragic e Randolph è una delle poche squadre a poter contare su tutte le proprie stelle. In un girone con Francia e Grecia, gli sloveni possono decisamente puntare ad arrivare primi o, al massimo, secondi, lasciandosi alle spalle squadre come Islanda, Finlandia e Polonia appunto.

Rimanendo in Scandinavia, la partita a seguire è quella tra Grecia ed Islanda, delle ore 15.30. Un match decisamente interessante, sebbene gli ellenici partano da favoriti. Nonostante l’assenza di Antetokounmpo (sarà presente il fratello di Giannis, Thanasis), il roster di coach Missas rimane nettamente superiore grazie alle presenze di Calathes, Bourusis, Papagiannis e compagnia bella. L’Islanda, d’altro canto, può contare un sistema molto ben rodato grazie all’abilità di coach Pedersen, e sulla leadership di Martin Hermannson, point guard messasi in grande mostra anche nelle partite amichevoli giocate contro l’Italia.

Le ultime a chiudere la giornata del girone A sono Francia ed i padroni di casa della Finlandia (ore 19). Non ce ne vogliano gli scandinavi, ma a meno di particolari catastrofi, i transalpini dovrebbero portare comodamente a casa la vittoria. Nonostante le assenze di Parker e Gobert, i vari Diaw, Fournier e Lauvergne dovrebbero essere più che sufficienti per battere i padroni di casa.

Passando al gruppo B, quello di Tel Aviv e degli azzurri, ad aprire le danze ci penseranno Germania ed Ucraina, ore 14.45. Così come per Francia – Finlandia, anche questo match appare dall’esito scontato. I tedeschi, eliminati alla fase a gironi agli scorsi europei, sono per la prima volta da 20 anni a questa parte privi di Dirk Nowitzki, che si è ufficialmente ritirato dalla nazionale. La squadra di Fleming è passata quindi definitivamente nelle mani di Dennis Schroder, che dovrà guidare la squadra insieme ai vari Benzing e Voigtmann.

A seguire Germania – Ucraina, ci sarà Lituania contro Georgia, alle ore 17.30. La Lituania, arrivata seconda due anni fa perdendo in finale contro la Spagna, è la grande favorita non soltanto per il passaggio del turno, ma per la vittoria finale del torneo. Valanciunas, Spanoulis e Kalnietis, giusto per citarne soltanto tre, dovrebbero bastare per battere intanto la Georgia che, con un Zaza Pachulia un po’ acciaccato, dovrà sudarsi la qualificazione.

Ultimo match di giornata è quello tra l’Italia ed i padroni di casa di Israele. Per quanto riguarda gli azzurri, Ettore Messina è stato costretto a rinunciare anche a Davide Pascolo, fattosi male ieri nel primo allenamento a Tel Aviv, e a richiamare Filippo Baldi Rossi. L’ennesimo infortunio che danneggia la nazionale italiana che, tuttavia, rimane favorita per la vittoria contro i padroni di casa e per il passaggio del turno. Occhio però perché a Tel Aviv la spinta del pubblico non è assolutamente da prendere sotto gamba.