Eurobasket, buona la prima per l'Italia. Messina: "Siamo contenti ma è solo la prima partita"

twitter

Buona la prima per gli azzurri: l'Italia vince e convince all'esordio contro i padroni di casa di Israele nel primo giorno di Eurobasket 2017. Risultato finale 69-48 con tanta aggressività difensiva da parte degli uomini di Messina. Una gara sofferta per tre quarti, ma sempre controllata dall'Italbasket. Ora si torna in campo contro l'Ucraina sabato 1.

Messina: "Bella vittoria. Siamo contenti ma è solo la prima partita"

Così coach Ettore Messina a fine partita: "Una bella vittoria. Tutti i ragazzi hanno giocato con calma, determinazione e responsabilità in attacco. Questa sera oggettivamente bene in difesa e in attacco. È solo la prima partita, siamo contenti ma domani si riazzera tutto. Oggi per molti nostri giocatori era un ambiente nuovo. I ragazzi non hanno avuto paura di sbagliare in un campo così caldo".

La classifica



Georgia 1/0

Germania 1/0

Italia 1/0

Lituania 0/1

Ucraina 0/1

Israele 0/1

[fonte fip]