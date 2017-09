Italia-Ucraina in diretta, FIBA EuroBasket 2017 LIVE (17.30)

Buon pomeriggio, e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con VAVEL Italia e le sue dirette scritte! Io sono Stefano Fontana ed oggi seguirò, in tempo reale, la seconda sfida dell'Italia ad Eurobasket 2017. Dopo il positivo esordio nel girone B, con la vittoria su Israele, è tempo già di una nuova sfida, contro l'Ucraina. In campo, sempre alla Tel Aviv Arena, alle 17.30.

ITALIA

La situazione dell'Italia in questa spedizione è nota oramai quasi a tutti: la preparazione è stata costellata di intoppi ed assenze. Da quelle, già note prima delle pre-convocazioni, di Bargnani e Gentile, al pugno (con conseguente frattura) di Gallinari nella gara contro l'Olanda, fino alla rinuncia dell'ultimo giorno, per una distorsione al ginocchio, dello sfortunatissimo Dada Pascolo. Calcolati i problemi minori che hanno fermato anche Datome il mese scorso, la nazionale di coach Messina non arriva certo in Israele con i favori del pronostico.

La stoppata di Cusin su Casspi. | Fonte: twitter.com/NardozziLuca

Eppure, gli azzurri si sono dimostrati quantomeno all'altezza della situazione nell'esordio contro Israele. Una squadra quadrata, affamata, con qualche piccolo passaggio a vuoto in attacco ma attivissima in difesa e cinica in fase realizzativa. Il talento non è sgargiante ma c'è, e soprattutto è accompagnato dalla voglia di fare la storia. Qualora le percentuali al tiro (24/54 dal campo) viste contro Israele dovessero essere ripetute, Ettore Messina potrebbe sorridere alla sirena finale.

UCRAINA

Gli ucraini sono ritenuti da molti la cenerentola del girone, ed approdano in Israele con poche velleità di passaggio del turno. Comunque, Evgen Murzin è riuscito a mettere su una squadra molto solida, fisica, che limita il gioco perimetrale (se si esclude il bombardiere Mishula) e punta a sfruttare i centimetri dei vari Pustovyi, Zaytsev e Kravtson, tutti oltre i 2.10. I nostri dovranno essere bravi a chiudere l'area in difesa, cercando di limitare il gioco avversario in post e sfogando l'attacco tramite il movimento. La circolazione di palla sarà probabilmente la chiave: evitare di farsi impelagare dalla difesa ucraina è essenziale.

L'ESORDIO ED I PRECEDENTI

Come già accennato, l'Italia ha brillato nella prima uscita contro i padroni di casa di Israele: una partita tirata, difficile, in cui gli azzurri non hanno perso mai la concentrazione ed hanno risposto colpo su colpo alle offensive avversarie. Guidati da Belinelli (18 punti con 6/8 dall'arco) e Datome (16, 4/7) e soprattutto dagli sforzi difensivi, i nostri hanno centrato la prima W della spedizione per 69-48.

Datome e Hackett lottano per il possesso. | Fonte: twitter.com/bet365_it

Situazione diversa, invece, per gli ucraini, che comunque hanno venduto cara la pelle contro la temibile Germania: dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 6, Lypovyy e compagni hanno incassato la furia di Dennis Schroder. Una prestazione maiuscola, da 32 punti conditi da 5 rimbalzi e 7 assist per il giocatore degli Atlanta Hawks, supportato dai 17 di Benzing per il 75-63 finale.

I precedenti sono a favore degli azzurri: su 8 incontri, ben 6 sono finiti in tasca all'Italia, ma attenzione massima a tutte le mille pieghe di una partita come questa.