Lituania - Italia in diretta, Live EuroBasket 2017 (ore 17.30)

Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Lituania-Italia, incontro valevole per la terza giornata della fase a gironi di EuroBasket 2017. Si gioca alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv, Israele, dove gli azzurri di Ettore Messina hanno centrato i primi due successi in altrettante gare. Segue con un bilancio in parità invece la truppa lituana, incappata in una pesante sconfitta nella gara d'esordio contro la Georgia. Da Antonello Varallo e dalla redazione basket di Vavel, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

La nostra presentazione dell'incontro

Dopo le prime due sfide vinte con relativa scioltezza, l'Italia di Ettore Messina si trova al cospetto del primo, vero banco di prova della kermesse europea. La Lituania, oltre a rappresentare storicamente uno dei peggiori avversari dell'Italia, è anche una delle migliori squadre di questa competizione, nonostante sia già inciampata all'inizio del proprio cammino e ieri sera, contro Israele, non abbia convinto più di tanto. Ha convinto sia sul piano tecnico che su quello mentale invece la squadra italiana, apparsa finalmente compatta e coesa, oltre che umile, anche davanti alle prime, flebili, difficoltà. Sia Israele che Ucraina non erano avversari di assoluto valore, ma superarli ha sicuramente apportato una enorme iniezione di consapevolezza e di entusiasmo all'interno del gruppo azzurro, che guarda a questa terza gara del girone con maggiore serenità psicologica rispetto agli avversari.

Il cammino delle due squadre

Italia - Israele 69-48

Italia - Ucraina 78-66

Le dichiarazioni post Ucraina di Ettore Messina

Le pagelle post Italia - Ucraina

Georgia - Lituania 79-77

Lituania - Israele 88-73

Come arriva l'Italia alla sfida

Entusiasmo, fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, ma soprattutto solidità di gruppo e unione di intenti, intrisi di umiltà ed abnegazione che hanno reso la qualità del gioco italiano molto più efficace e votato al sacrificio. Il tutto partendo dalla difesa. Questo l'aspetto di primaria importanza da non sottovalutare e soprattutto da non dimenticare nei momenti di maggiore difficoltà che, fisiologicamente, presenterà la gara odierna. Le conseguenze di questo atteggiamento sono state lucidità e pazienza in attacco, esecuzione spesso idilliaca dei giochi e soprattutto una percentuale nel tiro da oltre l'arco strabiliante. Resta adesso da valutare la tenuta mentale della squadra al primo soffio di vento degno di tal nota.

Saranno i duelli individuali tra Kuzminskas e Datome o Melli e quello tra Valanciunas ed i lunghi italiani a spostare l'ago della bilancia da una parte piuttosto che da un'altra. Italia che in sede di preparazione dell'Europeo ha sempre sofferto le squadre oltremodo fisiche e di stazza imponente, così come lo sarà la Lituania quest'oggi. Tuttavia, la coesione del gruppo e l'unità di intenti dimostrata lascia ben sperare nonostante qualche passaggio a vuoto sulla difesa del pick&roll ucraino di ieri: Valanciunas come Pustovyi, nella speranza che le rotazioni italiane possano risultare molto più efficaci quest'oggi rispetto al primo tempo di ieri. Non solo. Messina avrà a disposizione anche la possibilità di abbassare il quintetto, sperando che l'intensità e la pressione sul perimetro possano limitare i rifornimenti in post ai lunghi rivali.

Dalla parte opposta, però, resta da vedere come Maciulis e compagni riusciranno a limitare la circolazione di palla italiana e, soprattutto, la verve di Marco Belinelli di questi giorni. Le retine dello Yad-Eliyahu sembrano piacere particolarmente alla guardia azzurra e, in generale, a tutta la Nazionale italiana, che tira con il 52% da oltre l'arco. Confermare questa percentuale - o nel caso abbassarla di pochi punti - potrebbe risultare di fondamentale importanza nel bilancio complessivo della contesa, ma per farlo sarà necessario come sottolineato da Messina ieri, mantenere alta la concentrazione difensiva e non fermare la palla alle prime difficoltà offensive.

Le statistiche dell'incontro

Snocciolando i dati delle prime due partite è impossibile non guardare a quel fantascientifico 52% da tre messo a segno dall'Italia di Messina, che come ha giustamente sottolineato in conferenza stampa ieri è frutto di una circolazione di palla oculata e di scelte di tiro sempre lucide e ad alta risoluzione. Di contro, invece, l'efficacia sotto le plance, o comunque nel tiro da due della Lituania, rappresenta uno dei tarli principali per gli azzurri, i quali dovranno trovare le armi giuste per opporsi alla fisicità dei rivali. Stazza che sarà decisamente importante anche a rimbalzo, dove tuttavia l'Italia non è mai andata sotto come in passato nelle prime due sfide. Infine, il controllo delle palle perse sarà fondamentale per gli azzurri, onde evitare di innescare la transizione offensiva dei lituani.





I roster a disposizione di Ettore Messina e Dainius Adomaitis