Eurobasket - Turchia vs Serbia e Croazia vs Montenegro sono il clou del Day5

Eurobasket - Turchia - Serbia e Croazia Montenegro sono il clou del Day5 - Foto: FIBA

Quinto giorno di Eurobasket 2017: dopo una ricca domenica, fatta di qualche risultato anche un po’ sorprendente (su tutti, Israele che batte la Germania), le squadre dei gruppi A e B e si riposano oggi, lasciando spazio quindi ad Istanbul e Cluj.

La giornata comincia in Turchia, alle 13.15, con il match tra Lettonia e Gran Bretagna. Per la squadra “comandata” da Kristaps Porzingis non dovrebbero esserci troppi problemi nello sbarazzarsi di team UK, senza mezzi termini la “squadra cuscinetto” del girone D.

La seconda partita del gruppo è quella delle 16, tra Russia e Belgio. Una partita assolutamente decisiva per entrambe le squadre che vogliono in tutti i modi ottenere la qualificazione. Per i russi, vincere significherebbe portarsi a tre W e, contestualmente, garantirsi quasi sicuramente il pass per il secondo turno; al contrario, con una vittoria i belgi non soltanto otterrebbero la loro seconda vittoria, ma raggiungerebbero proprio la Russia in classifica.

Ultima partita del raggruppamento è il big match tra Serbia e Turchia delle ore 20. Ad Istanbul ci si aspetta un clima infuocato per una partita dalla quale ci si attende fisicità e giocate sporche. A queste caratteristiche, presenti proprio per il modo di giocare di entrambe, si aggiunge la componente della qualificazione, assolutamente da non sottovalutare. Sia Serbia che Turchia infatti hanno una sola vittoria, battere l’avversaria significherebbe allontanarla in classifica e fare anche un passo deciso verso l'approdo alla fase successiva.

Per quanto riguarda l’altro girone, quello di Cluj, ad aprire le danze ci pensano Ungheria e Repubblica Ceca, alle ore 14. I magiari sono ancora a caccia della prima vittoria in questo europeo mentre i cechi, dopo la brutta sconfitta contro la Spagna, sono alla ricerca di riscatto.

Il secondo match del girone C è quello tra Croazia e Montenegro, l’altra partita clou di questo Day5. Croati e montenegrini non sono infatti soliti risparmiarsi in alcuna partita, figurarsi contro una rivale storica. Ecco perché a Cluj ci saranno gli occhi puntati di mezza Europa, assai interessata a vedere uno dei match più intriganti di tutto Eurobasket.

A chiudere la giornata nel gruppo rumeno ci pensa proprio la Romania, che affronta la Spagna alle 19.30. Una partita tutt’altro che aperta, con i campioni in carica che hanno una gran voglia di dominare tutta la competizione, cercando il bis dopo il trionfo in Francia. Per la Romania non sarà facile nonostante si giochi tra le mura amiche.