EuroBasket 2017 - La Croazia non brilla ma batte anche il Montenegro

Partita molto divertente tra Montenegro e Croazia che premia i secondi al termine di un match tirato. Bogdanovic punisce gli avversari nel primo tempo con 23 punti ma è Saric a deciderla nel finale, chiudendo con 14 punti a referto. Dall'altra parte è pazzesca la partita di Rice, fautore principale della rimonta con 22 punti mentre Dubljevic trova la doppia doppia con 17+11 rimbalzi. Vucevic ne segna 12 ma rimane quasi sempre fuori dalla partita, come spesso gli accade in questo europeo. La Croazia vola con tre vittorie di fila ma domani arriverà l'esame Spagna, servirà la gara perfetta.

Il parziale iniziale croato è surreale: 15-0 che stordisce un Montenegro troppo disattento. In particolare, oltre alla difesa aggressiva, la Croazia può contare come al solito sulle triple di Bojan Bogdanovic, che ne mette ben tre consecutive. I primi punti montenegrini arrivano da Rice ma gli avversari continuano a giocare con molta cura. In qualche modo però il Montenegro riesce a rimettere in piedi la partita grazie ad un buon Barovic ma soprattutto al canestro da tre punti sulla sirena da parte di Dubljevic che vale il -8.

La squadra di Tanjevic riparte nel secondo quarto con una buona intensità e arriva addirittura a -3, prima di essere respinta da uno step-back di Dario Saric. La Croazia attacca male ed esagera con i tiri forzati mentre Dubljevic continua la sua ottima prova arrivando in doppia cifra di punti. Un paio di minuti molto caldi di Mihalovic bastano a tenere i suoi aggrappati al match ma la Croazia ricomincia a giocare bene e allunga di nuovo segnando molto dalla lunetta. Il primo tempo si conclude col puntegio di 43-31, con 19 punti di un Bogdanovic fantastico.

Il terzo quarto è molto divertente, con gli attacchi che superano spesso e volentieri le difese. Si sveglia Vucevic, ma Saric continua a trascinare i suoi, non lasciando spazio a rimonte. Buona prestazione anche per Tyrese Rice che tiene i compagni intorno ai dieci punti di distacco. Nel finale di quarto la Croazia ha la possibilità di andarsene ma non la sfrutta e si va all'ultima frazione di gioco con 10 punti da recuperare per il Montenegro.

Dopo un paio di minuti di confusione offensiva, i montenegrini, con una tripla di Rice e un appoggio al ferro di Pavlicevic, si portano a -7. Il Montenegro non si dà per vinto e Rice trova un clamoroso gioco da quattro punti che riapre la partita. In trans, riesce a segnare otto punti consecutivi, dopo un'ottima difesa di Dubljevic su Saric, e la distanza fra le due squadre è soltanto di una lunghezza. A un minuto dalla fine la palla va ancora da Saric che non si scompone e trova il varco nell'area avversaria che vale il +3. Ivanovic ha fretta di tirare e sbaglia la tripla del pareggio, regalando di fatto la vittoria alla Croazia.

