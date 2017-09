Eurobasket 2017- Impresa Lettonia, Russia rimontata e battuta

Google Plus

NOTE: INCONTRO VALEVOLE PER LA FASE A GRUPPI DI EUROBASKET 2017. SI GIOCA ALLA Fenerbahce Arena DI Istanbul. INIZIO ORE 13.15.

Lettonia: porzingis 11, blums, bertans d. 9, bertans d. 8, timma 22, smits 11, janicenoks, strelnieks 9, skele, grazulis, peiners 4, meiers 10. all: bagatskis.

Russia: shved 21, baburin, fridzon 5, ivlev, antonov 6, zubkov 7, khvostov 3, mozgov 16, vorontsevich 4, kulagin d. 2, kulagin m., kurbanov 5. all: bazarevich.

La Lettonia si aggiudica alla Fenerbahce Arena di Istanbul il big match del gruppo D di Eurobasket 2017, battendo la Russia e portandosi così in testa al raggruppamento. Prestazione ottima di Timma, autore in totale di ventidue punti, sei rimbalzi catturati e tre assist. I russi, nonostante le buone prova dei soliti Mozgov e Shved, autori di sedici e ventuno punti, sprecano il gran primo tempo disputato, chiuso in vantaggio di dieci punti, e incappano così nella prima sconfitta di questa rassegna europea. Tra le file degli lettoni degna di nota anche la buona prestazione di Meiers, con valutazione complessiva di dodici.

Coach Bazarevich propone Shved play con Vorontsevich e Ivlev ad agire sotto le plance. Esternamente si muovono Khvostov e Kulagin. Bagatskis risponde schierando Strelnieks in regia con Bertans e Timma sul perimetro; Porzingis e Smits completano il quintetto titolare.

Ritmi bassi e molti errori in attacco da ambo le parti ad inizio partita, le due prime marcature sono entrambe lettoni e portano i nomi di Smits e Porzingis, replica due volte Vorontsevich dal pitturato. Ancora Smits, insieme a Timma, prova a dare il primo strappo ma Kurbanov, dall’arco, e Mozgov trovano il primo vantaggio russo. Timma e Meiers segnano e provano a tenere il contatto ma con i canestri di Zubkov e Shved la russia chiude il primo quarto con un possesso pieno di vantaggio (15-12).

La partita si apre improvvisamente all’inizio della seconda frazione di gioco e entrambe le squadre trovano con continuità la via del canestro. Bertans, due volte, e Porzingis muovono il punteggio lettone, Kurbanov e Fridzon rispondono colpo su colpo. Zubkov si smarca bene sul perimetro e colpisce da tre punti ma Bertans al cambio di campo infila a sua volta una bomba dall’arco. Dopo il botta e risposta di Fridzon e Timma arriva il primo parziale importante degli uomini di Bazarevich, Khvostov e Mozgov spingono l’8-0 russo e in pochi minuti la Lettonia è a -10. A fine primo tempo Timma e Bertans cercano più volte un rientro ma i punti di Mozgov e Antonov lasciano lo scarto invariato (44-34).

Riparte fortissimo la Lettonia dopo l’intervallo lungo, i ragazzi di Bagatskis alzano l’intensità difensiva e non perdonano in attacco, di Strelnieks e Meiers le due prime marcature del secondo tempo. Shved segna e prova a caricare i suoi ma immediato arriva ancora un break di 0-5 firmato dalla coppia Strelnieks-Smits. Il solito Shved e Zubkov provano a mettere fine al momento lettone, Porzingis continua la propria rincorsa personale con altri quattro punti a segno. La fine del quarto è nuovamente tutta in favore della Lettonia, Smits e Timma segnano cinque punti e trovano la parità sul 52-52.

Meglio ancora la Lituania ad inizio ultimo periodo, Meiers, Peiners e Bertans provano la fuga, Antonov e Shved rimangono attaccati nel punteggio. Il nuovo break di 0-5 lettone taglia le gambe alla Russia, l’unico a non arrendersi mai è Shved ma Timma e Meiers mettono ancora punti e allargano lo scarto. A pochi minuti dalla fine arriva ancora un parziale che porta i russi a -10, i soliti Strelnieks, Peiners e Timma segnano in transizione bucando la difesa avversaria. Nel finale i tentativi di rientro degli uomini di Bazarevich falliscono, la Lettonia amministra, dilaga e si impone con il risultato di 69-84.