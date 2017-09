Italia - Germania in diretta, Live EuroBasket 2017 (17.30)

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Italia - Germania. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il quarto appuntamento degli azzurri ad Eurobasket 2017. Palla a due ore 17.30, restate con noi!

Due vittorie e una sconfitta per l'Italia nel proprio girone, lo stesso di Germania e Lituania. Subito dietro Israele, Georgia ed Ucraina tutte con un due ko e un successo. Una classifica corta che può cambiare in un attimo. Ecco perchè gli azzurri non dovranno pensare molto alle avversarie, ma puntare solo al successo facendo affidamento esclusivamente sulle proprie forze.

italbasket

Una partita che mette in palio la leadership del girone B, ma anche il quasi certo passaggio alla seconda fase che si giocherà in Turchia, ad Istanbul. Messina avrà a disposizione Nicolò Melli. Ma attenzione alla Germania di Dennis Schröder che in questi Europei viaggia a 25 punti di media. Impegno non facile, ma questi ragazzi hanno tutte le carte in regole per giocarsela fino in fondo.

Il girone degli Azzurri



Giovedì 31 agosto

Germania-Ucraina 75-63

Lituania-Georgia 77-79

Israele-Italia 48-69



Sabato 2 settembre

Georgia-Germania 57-67

Italia-Ucraina 78-66

Israele-Lituania 73-88



Domenica 3 settembre

Ucraina-Georgia 88-81

Italia-Lituania 73-78

Israele-Germania 82-80



Martedì 5 settembre

Ucraina-Lituania (14.45)

Italia-Germania (17.30)

Israele-Georgia (20.30)



Mercoledì 6 settembre

Germania-Lituania (13.45)

Italia-Georgia (16.30)

Israele-Ucraina (19.45)

lapresse

La classifica



Italia 2/1

Germania 2/1

Lituania 2/1

Georgia 1/2

Ucraina 1/2

Israele 1/2

Le parole della vigilia

Ettore Messina: "Stiamo facendo tante buone cose anche se non siamo ancora qualificati. I risultati che si sono succeduti in queste prime tre giornate hanno ingarbugliato il girone ma ora possiamo ancora lottare per un buon piazzamento. Domani contro la Germania sarà una sorta di spareggio. Loro sono una squadra di grande taglia con lunghi dalla doppia dimensione e il talento di Dennis Schröder".

Daniel Hackett: “Non sono del tutto soddisfatto perché ancora non ci siamo qualificati per Istanbul. Siamo nel bel mezzo di mille battaglie sportive e non ci sono gare facili, basta guardare cosa hanno fatto Ucraina e Israele nell’ultimo turno, quando tutti le davano per spacciate".

Filippo Baldi Rossi: "Dopo il taglio di Atene sono tornato a casa mia a Bologna e poi subito a Trento per riprendere gli allenamenti. Quando è arrivata la chiamata di Ettore Messina ho rifatto immediatamente la borsa e alle 5 di mattina del giorno seguente ero già in aereo per Tel Aviv. Sono molto contento di essere qui anche se mi dispiace molto per le modalità, ovvero per l’infortunio di Dada Pascolo."

lapresse

I precedenti



27 partite giocate (21 vinte/6 perse)

8 partite giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo (6 vinte/2 perse)

Nessuna partita giocata nelle Qualificazioni al Campionato Europeo

La prima: Giochi Olimpici, 9 agosto 1936 (Berlino, Germania) Italia-Germania 58-16

L’ultima: Campionato Europeo, 9 settembre 2015 (Berlino, Germania), Italia-Germania 89-82 d1ts

La vittoria più larga: Olimpici, 9 agosto 1936 (Berlino, Germania) Italia-Germania 58-16 (42)

La sconfitta più pesante: Campionato Europeo, 1 settembre 2011 (Siauliai, Lituania), Italia-Germania 62-76 (-14)

. [fonte: fip]