EuroBasket 2017 - Finlandia sorprendente, la Georgia salva l'Italia. Ungheria e Turchia ok

Sono Koponen e l'oramai solito Markkanen gli uomini simbolo del trionfo della Finlandia ad EuroBasket 2017. La squadra finnica, trascinata dal duo e dal pubblico di casa, supera la Grecia in maniera netta e perentoria e conquista l'accesso meritato alla fase finale della competizione e si giocherà quest'oggi il posizionamento finale con Slovenia e Francia. Stessa sorte anche per la Georgia di Pachulia e Shengelia, che a Tel Aviv la spunta all'overtime contro i padroni di casa di Israele facendo involontariamente un favore anche all'Italia di Messina. Georgiani ed azzurri strappano il pass per la Turchia, lasciando un enorme amaro in bocca agli israeliani, che dopo l'incredibile rimonta contro la Germania speravano ancora nella qualificazione.

Chiudono le sfide di giornata le partite di Cluj tra Ungheria e Romania, vinta dai primi che si avvicinano alla qualificazione, non ancora matematica, e quella tra Turchia e Belgio, con i turchi che grazie all'energia di Korkmaz ed ai canestri di Mahmutoglu, Erden e Osman batte il Belgio ed ottiene la possibilità di essere padrona del proprio destino in vista degli ottavi di finale e della sfida di domani contro la Lettonia. Ecco video e tabellini delle quattro sfide.

Gruppo A, Helsinki - Grecia-Finlandia 77-89

Gruppo B, Tel Aviv - Israele-Georgia 91-104 dts

Gruppo C, Cluj - Romania-Ungheria 71-80

Gruppo D, Istanbul - Turchia-Belgio 78-65