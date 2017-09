Eurobasket 2017- Day 7, in campo i gruppi A e B per stabilire le prime posizioni, sfida qualificazione tra Grecia e Polonia

Ben dodici squadre saranno impegnate in quella che sarà la settima giornata di Eurobasket 2017, sfide nelle quali si decideranno le varie posizioni definitive dei gruppi A e B, con scontri diretti al vertice che promettono tanto spettacolo e contese volte ad ottenere una posizione in classifica più favorevole in ottica fase ad eliminazione diretta.

Classifica parziale gruppo A

Si parte alle ore 13.45 con due partite di assoluto interesse: due sfide che vedranno contrapposte due squadre che al momento ricoprono la testa dei rispettivi gironi, stiamo parlando di Slovenia - Francia e Germania - Lituania. Le due partite in questione potrebbero avere effetti diversi, che concernono la situazione dei rispettivi gruppi. Mentre da un lato Germania e Lituania, prime a pari merito nel gruppo B, stabiliranno semplicemente chi sarà la prima e la seconda classificata, avendo accumulato un distacco tale da Italia e Georgia, da non poter essere raggiunte, la situazione dell'altro gruppo è molto più complessa. La Slovenia si ritrova in testa ad 8 punti, forte di un cammino finora immacolato, ma è minacciata dalla Francia, contro cui avrà questo scontro diretto, assolutamente non facile e dalla Finlandia, che giocherà alle ore 19.45 contro l'ultima classificata Islanda. Sia in caso di vittoria Slovena, che soprattutto in caso di successo Francese (ammesso che la Finlandia batta l'Islanda) si potrebbe avere un discreto stravolgimento della attuale classifica del gruppo.

Classifica parziale gruppo B

Alle 16.30 sfida probabilmente più delicata della giornata tra Grecia e Polonia che stabilirà chi tra le due compagini accederà alla fase ad eliminazione diretta di Istanbul, come quarta classificata del gruppo B. Partita da seguire attentamente soprattutto per la posta in gioco, con una Polonia che proverà ad inseguire il sogno, contro una Grecia che tenterà di evitare l'onta di una prematura eliminazione per una grande del basket europeo. In contemporanea scenderà in campo anche l'Italbasket che, dopo la sconfitta con la Germania, ma la qualificazione ottenuta grazie alla vittoria della Georgia contro Israele nella serata di ieri, tenterà di imporsi sulla stessa squadra mediorientale, per aggiudicarsi il terzo spot del gruppo B. La giornata si concluderà con la già citata partita tra Finlandia e Islanda, con i scandinavi a caccia di una posizione più alta possibile nel gruppo e che tenteranno di battere la squadra "cuscinetto" del girone, reduce da sole sconfitte in questo europeo, possibilmente con uno scarto notevole per garantirsi un vantaggio nella classifica basata sulla differenza punti. Partita per lo spettacolo, ma senza alcun fine di classifica è quella che vedrà l'Ucraina affrontare Israele, il quale ha visto sfumare le sue ultime possibilità di qualificazione dopo la sconfitta all'over time contro la Georgia.

Tanta carne al fuoco in questa settima gionata di Eurobasket 2017, con una sfida qualificazione e altre partite che potranno fortemente influenzare il prosieguo della manifestazione delle squadre coinvolte in esse.