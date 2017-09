Italia - Georgia in diretta, Live EuroBasket 2017 (16.30)

Google Plus

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Italia - Georgia. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live l'ultima gara degli azzurri nella fase a gironi. Palla a due ore 16.30. Restate con noi!

Nonostante il ko di ieri contro la Germania, l'Italia si è qualificata comunque agli ottavi di finale grazie alla vittoria della Georgia sui padroni di casa di Israele. Non ai georgiani, però, che, in caso di sconfitta, devono sperare che l’Ucraina non vinca su Israele.

Oggi gli azzurri sfideranno proprio la squadra di Pachulia e compagni per determinare il piazzamento finale del girone B: l’Italia sarà terza in caso di vittoria e quarta in caso di sconfitta contro la Georgia.

Un successo oggi pomeriggio consentirebbe forse un accoppiamento in vista degli ottavi di finale (Slovenia, Francia o Finlandia a seconda del posizionamento finale ndr, ovvero la seconda del gruppo A agli ottavi.).

Ma non sarà facile: la Georgia domina sotto canestro con Pachulia (centro titolare dei Warriors campioni Nba ndr) e Shermadini, Melli dovrà stare invece attento a Shengelia, ma la squadra di Messina aveva già battuto la Georgia nell’ultima giornata del torneo di Acropolis.

Gli azzurri dovranno essere bravi a dimenticare la sconfitta contro i tedeschi e giocare con orgoglio e sacrificio come hanno fatto nelle scorse partite.

Le parole nella vigilia

Ettore Messina: "Come ho già avuto modo di dire, non eravamo fenomeni dopo le due vittorie e non siamo scarsi ora dopo due sconfitte. Domani è un altro giorno e c’è ancora una gara da giocare".

I roster

Le partite del girone

Giovedì 31 agosto

Germania-Ucraina 75-63

Lituania-Georgia 77-79

Israele-Italia 48-69



Sabato 2 settembre

Georgia-Germania 57-67

Italia-Ucraina 78-66

Israele-Lituania 73-88



Domenica 3 settembre

Ucraina-Georgia 88-81

Italia-Lituania 73-78

Israele-Germania 82-80



Martedì 5 settembre

Ucraina-Lituania 62-94

Italia-Germania 55-61

Israele-Georgia 91-104 dts



Mercoledì 6 settembre

Germania-Lituania (13.45)

Italia-Georgia (16.30)

Israele-Ucraina (19.45)



La classifica



Lituania 3/1

Germania 3/1

Italia 2/2

Georgia 2/2

Israele 1/3

Ucraina 1/3

