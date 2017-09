Eurobasket 2017 - La Slovenia strapazza la Francia e chiude il girone da imbattuta

La Slovenia porta a casa la vittoria nell'ultimo match del girone (95-78) guadagndosi il primo posto, mentre la Francia con ogni probabilità chiuderà terza, se la Finlandia dovesse battere l'Islanda. Partitona del solito Dragic con 22 punti e 8 assist, mentre il talentino Luka Doncic aggiunge 9 rimbalzi ai suoi 15 punti. Per la Francia De Colo ne mette 16 ed è il top scorer ma rimane in ombra per buona parte del match.

La partita rispetta le attese ed è subito spettacolare con Doncic e Dragic surreali in fase offensiva. La Francia tiene botta nei primi minuti grazie a Fournier, il primo a sfruttare il ritmo molto alto. La difesa non è l'arma migliore delle due squadre ed è evidente dalla carrellata di punti segnata da entrambe le squadre nei primi cinque minuti. A fare il primo strappo però è la Slovenia, che oltre a Doncic può contare anche su un ottimo tiratore come Blazic. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 28-22.

Coach Kokoskov è costretto a far riposare le due stelle, ma non è un problema, perché al loro posto entra un ottimo Nikolic, autore di cinque punti consecutivi. Con le riserve in campo il ritmo subisce un netto rallentamento, con la conseguenza che i canestri diminuiscono in modo sensibile. La Francia però non sfrutta neanche quest'occasione, rimanendo lontana sia nel punteggio che nel gioco. Diventa tutto facile per gli Sloveni quando rientra Dragic che punisce le tante disattenzioni avversarie. Cala molto anche in attacco la squadra di Collet, che nonostante i 10 punti di Boris Diaw si trova sul -17 a fine primo tempo.

Inizia il secondo tempo con qualche problemi di falli per la Slovenia, Doncic in primis che pesca subito il terzo. La Francia prova uno sprint che riporta il distacco intorno ai dieci punti ma è soltanto un fuoco di paglia. Dopo un timeout sloveno, arriva il parziale di di 10-0 con un ottimo Prepelic e il solito Dragic. Niente da fare per i francesi che non riescono né a segnare né a difendere le stelle avversarie, di conseguenza la Slovenia vola a +22. Malissimo sia Fournier che De Colo, mentre Diaw è sì l'unico a provarci ma a volte esagera anche lui: è tutto facile per la squadra di Kokoskov, che conclude il terzo periodo sul 77-51.

La Slovenia rischia tantissimo in apertura di quarto periodo, facendosi dimezzare lo svantaggio da un De Colo che finalmente trova la via del canestro. Con Diaw in panchina arrivano persino a 12 punti dagli avversari, che forzano troppi tiri pensando che il match sia già finito. Alla fine però, al primo passaggio a vuoto della Francia, la Slovenia punisce con un paio di canestri in fila riportando il distacco verso cifre rassicuranti. A rovinare la rimonta francese ci pensa anche Fournier, tra i peggiori in campo, che si prende il secondo tecnico e la conseguente espulsione. Gli ultimi tre minuti sono di garbage time, con Kokoskov che regala la standing ovation a Doncic e Dragic.

