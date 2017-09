EuroBasket 2017 - La Serbia passeggia contro un Belgio già eliminato

Vince la Serbia senza alcun problema e, dopo un inizio difficile, potrebbe tornare in vetta al suo girone. Tutto dipenderà dalla sfida di stasera tra Lettonia e Turchia, se i primi dovessero vincere la squadra di Djordjevic si troverebbe prima per differenza punti negli scontri diretti. Nella partita odierna il migliore è Marjanovic con 22 punti e 7 rimbalzi, mentre Bogdanovic si ferma a 15+9 assist. Per il Belgio, ormai eliminato, Hervelle e Lecomte segnano 22 punti in due, ma non impensieriscono mai la Serbia.

La Serbia inizia senza spingere ma trova poche insidie contro un Belgio quasi mai pericoloso. Gioca bene Harvelle con 7 punti nel primo quarto ma dall'altra parte ci sono giocatori del calibro di Macvan Kuzmic che hanno molte più qualità. Basse percentuali per Bogdan Bogdanovic che comunque segna un paio di canestri, necessari per chiudere il primo quarto sul 18-13 a favore dei serbi.

Il match gira nel secondo periodo. Prima è il Belgio, protagonista con due triple, a riavvicinarsi fino al -1, costringendo Djordjevic al timeout. I belgi si sentono troppo in fiducia, forzando molti tiri e regalando canestri facili agli avversari. Sull'altare ancora Macvan che segna sempre, mentre Marjanovic distrugge il centro avversario sotto canestro. Il contro parziale immediato è di 10, e con lo scorrere dei minuti la Serbia si trova avanti anche di 20 lunghezze. I tiri da tre punti non entrano per il Belgio, che non segna per 6.14 minuti e chiude il primo tempo in svantaggio 25-42.

Come da previsione, il ritmo cala tantissimo nel secondo tempo anche perché il match non ha più niente da dire. Si segna pochissimo da entrambi le parti, e alla Serbia va bene così dato che il vantaggio si mantiene intorno ai 15/20 punti. Djordjevic può permettersi di far riposare qualche giocatore in vista della fase finale del torneo e il terzo quarto si chiude sul 36-56. Nell'ultima frazione di gioco è Marjanovic per la Serbia a segnare con frequenza, vista la mancanza di avversari sotto i tabelloni. Per il Belgio arriva qualche tripla di Lecomte, utile solo per evitare un distacco troppo pesante. La partita si conclude sul +20 con una bomba allo scadere del solito Bogdanovic.

Belgio:

Serbia: