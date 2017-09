EuroBasket 2017 - Il Montenegro chiude il Gruppo C con una vittoria sulla Romania

Il Montenegro chiude il suo girone con una facile vittoria sulla Romania. La squadra allenata da Bogdan Tanjevic arriva alla vittora, guidata dalle ottime prestazioni di Vucevic e Djurisic, con il primo che ha chiuso ad undici punti e sei rimbalzi, mentre il secondo è stato il migliore realizzatore dei suoi, con quattordici punti. Per la Romania non bastano i diciotto punti di Kuti e la tripla doppia di Andrei Mandache da 14 punti, 10 rimbalzi ed 11 assist. Ma adesso andiamo a vedere la cronaca della gara.

LA CRONACA - Nei primi minuti del primo quarto, la compagine montenegrina prova subito a costruire un vantaggio consistente, aprendo con un parziale di 8-2. Ma la Romania subito risponde con Mandache e Baciu, che con un contro parziale di 5-0, si riportano ad una sola lunghezza di svantaggio. Così coach Bogdan Tanjevic decide di chiamare il minuto di pausa per dare una strigliata ai suoi. Ma al rientro dal timeout, nonostante l’ottimo apporto alla gara della stella Nikola Vucevic e di un ottimo Radoncic, che portano il Montenegro fino al più sei, la Romania riesce a stare aggrappata a sole cinque lunghezze di svantaggio a fine quarto, grazie alle triple di Torok (24-19).

Nel secondo quarto, parte ancora una volta forte il Montenegro, che con due triple, prima di Ivanovic poi di Vranjes, si porta sul più undici, costringendo coach Marcel Tenter, a chiamare il primo timeout del quarto. Ma al rientro dal timeout, i montenegrini, trovano un ottimo Dubljevic, che guida i suoi fino al momentaneo massimo vantaggio di quattordici lunghezze. Tuttavia i rumeni riescono a strappare due punticini a fine secondo quarto, andando all’intervallo sotto di dodici lunghezze (42-30).

Al rientro dall’intervallo, Mandache con una tripla, prova a suonare la carica per i suoi, ma è solo un fuoco di paglia. Infatti da qui nasce il parziale di 8-0 in favore del Montenegro, che vola fino al più quindici e costringe coach Marcel Tenter a chiamare timeout. Al rientro dal timeout, Kuti prova a scuotere i suoi, realizzando prima una tripla, poi una schiacciata e riportando la Romania, di nuovo a sole dieci lunghezze di distacco. Ma la squadra di Tanjevic, ci mette poco a ricomporsi e guidata da Vucevic e Radoncic si riporta in vantaggio di quindici punti. Il buzzer beater di Baciu chiude il terzo periodo, con i montenegrini in vantaggio 66-53.

Il quarto periodo è una pura formalità, con i montenegrini che allungano sino al più diciassette finale (86-69).