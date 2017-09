Eurobasket 2017 - La Lettonia batte la Turchia e raggiunge il Montenegro agli Ottavi

La Lettonia si aggiudica l'ultimo match del girone D di Eurobasket 2017 contro la Turchia. Una vittoria sudata da parte degli uomini di Bagatskis, che hanno però potuto contare sull'ottima vena realizzativa del proprio uomo di riferimento, ovvero Kristaps Porzingis. Schierato nel quintetto titolare insieme a Bertans, Smits, Strelnieks e Timma, il giocatore dei Knicks ha letteralmente fatto la differenza, facendo valere la sua tecnica di tiro e la sua fisicità in entrambe le metà campo. La Turchia ha provato ad opporsi con Mahmutoglu, che soprattutto nei primi dieci minuti di gioco è riuscito a tener testa al centro lettone, per poi soccombere così come tutta la squadra ai colpi del n.6 avversario. La guardia turca, schierata anch'egli dall'inizio, insieme ad Erden, Hersek, Osman e Sipahi ha provato a trascinare i suoi con 19 punti, ma ha trovato il sostegno che si aspettava dai suoi compagni. Gli unici a salvarsi nella compagine turca sono stati Osman, autore di ben 24 punti ed Erden. Dall'altra parte invece, oltre al già citato Porzingis, ritroviamo anche Blums, che ha inanellato ben 17 punti. Un successo quindi condizionato dal tasso tecnico di un solo giocatore, senza il quale la Lettonia avrebbe difficilmente ottenuto 4 vittorie nelle 5 partite disputate. Ora ad attendere i lettoni agli Ottavi c'è il Montenegro, mentre la Turchia se la dovrà vedere con la Spagna.

La Lettonia approccia benissimo al match grazie ad un break di 6-0 firmato da Porzingis con la tripla, Strelnieks con i liberi e Smits col piazzato. La selezione lettone non è solamente cinica in attacco, ma anche solida in difesa come dimostra Porzingis con la stoppata su Hersek. La Turchia entra in partita nel possesso successivo con Erden che realizza il primo canestro dei suoi con una schiacciata, la quale fa da preludio alla rimonta della nazionale turca che si completa con il layup realizzato da Mahmutoglu. La stessa guardia turca si rende poi protagonista della tripla del sorpasso, a cui risponde subito la Lettonia che ferma il parziale avversario con il canestro in contropiede firmato da Bertans. La Turchia però non rallenta e si riporta in vantaggio con Mahmutoglu, il quale poi commette fallo su Porzingis, che dalla lunetta rifissa il +1 (14-13) in favore dei lettoni. Ormai è una sfida a due tra la guardia turca ed il centro lettone, infatti nel possesso successivo Mahmutoglu ribalta nuovamente la situazione con un tiro da dentro l'area. La battaglia tra i due continua con Porzingis che stavolta riesce a stoppare il tentativo di "jump shot" da parte del turco, ma sul rimbalzo Osman segna, costringendo Bagatskis a chiamare il primo time-out. Dopo il minuto di sospensione la Lettonia torna in vantaggio grazie alle triple di Bertans e Blums, ai quali risponde Guler con un canestro da oltre l'arco. Il festival del tiro da tre continua con Timma, che ad un minuto dal termine riporta avanti nel punteggio i lettoni, che provano a scappare con i tiri dalla lunetta di Bertans, ma Guler con l'appoggio a tabellone permette alla Turchia di chiudere il primo quarto in svantaggio di soli due punti (24-22).

La seconda frazione di gioco si apre con Blums che va subito a segno da oltre l'arco, ma Aldemir risponde subito con due tiri dalla lunetta. Bertans con la tripla porta a sette le lunghezze di vantaggio in favore dei lettoni ed allora Sarica si vede costretto a chiamare il suo primo time-out. Dopo il minuto di sospensione la Turchia prova a rifarsi sotto, ma viene fermata dalla schiacciata di Bertans. Nonostante il passivo i turchi non demordono e si riportano a contatto grazie ad Aldemir, che va a schiacciare il -5 (35-30). Una rimonta stoppata da Porzingis, che realizza prima una schiacciata e successivamente la tripla che vale il +10 (40-30) in favore dei suoi. Sarica non può far altro che rifermare il gioco e stavolta le sue indicazioni hanno successo perchè dopo la pausa la Turchia torna ad accorciare le distanze con un canestro da oltre l'arco di Osman. Le speranze di rimonta turche s'infrangono ancora una volta su Porzingis, che con una schiacciata rispedisce indietro la squadra avversaria. La Turchia però non demorde e va ancora a segno con Osman dalla lunetta, ma sempre Porzingis ristabilisce il divario con una nuova schiacciata. A questo punto rientra in scena Mahmutoglu, che prova a trascinare i suoi andando a segno da oltre l'arco, ma proprio per evitare ciò che è accaduto nei primi minuti di gara, Bagatskis decide di chiamare il time-out. Il minuto di sospensione sortisce i suoi effetti in quanto Blums con la tripla fissa il risultato all'intervallo sul 47-38 in favore della Lettonia.

Il terzo quarto viene aperto dai soliti due protagonisti della sfida, ovvero Mahmutoglu e Porzingis, i quali vanno a segno da oltre l'arco. Il centro lettone però non si limita solamente a segnare, ma fa anche valere la sua fisicità in fase difensiva come in occasione della stoppata su Erden. La Turchia, nonostante le difficoltà, cerca di arginare i propri errori difensivi con una maggiore fluidità offensiva, ma ciò non si dimostra sufficiente per riportare il match in equilibrio. La situazione peggiora quando Sadica si vede fischiare un fallo tecnico dagli arbitri per eccessive proteste. Ciò porta Porzingis in lunetta, con il centro lettone che ovviamente non sbaglia. A questo punto la Lettonia pensa di avere la partita in pugno, ma la Turchia reagisce ancora con Osman, che va a segno da oltre l'arco. Dall'altra parte risponde nuovamente Porzingis, che schiaccia il +10 (57-47). La Turchia non ci sta e torna sotto la doppia cifra di svantaggio con la tripla di Osman, al quale risponde Blums con un canestro da oltre l'arco. La guardia lettone si ripete anche poco dopo riportando così la sua squadra sulla doppia cifra di vantaggio (65-54). Sadica, per evitare un definitivo allungo dei lettoni, chiama il time-out, ed infatti dopo il minuto di sospensione la Turchia torna in partita con l'azione da quattro punti (tripla più libero aggiuntivo) di Osman. Il terzo quarto viene poi chiuso da Erden, che con un'azione da tre punti fissa il risultato sul 69-63 in favore della compagine lettone.

Veyseloglu apre gli ultimi dieci minuti di gioco con un appoggio a tabellone che vale il -4 (69-65), ed allora Bagatskis, per non correre rischi, chiama subito il time-out. Nonostante il minuto di sospensione la rimonta turca continua con il piazzato di Mahmutoglu, ma proprio nel momento di maggior difficoltà la Lettonia torna a segnare con i liberi messi a segno da Pieners. La guardia lettone trascina i suoi verso un nuovo allungo realizzando una schiacciata, alla quale fa seguito la tripla di Bertans. La Turchia sembra risentire di questo doppio colpo lettone ed allora Sarica ferma subito il gioco. La pausa giova al roster turco che torna a segnare con Sanli, il quale va a segno da oltre l'arco, ma Mahmutoglu "rovina" tutto commettendo un fallo antisportivo su Bertans. Dalla lunetta l'ala lettone non sbaglia, ma la Turchia non ha alcuna intenzione di mollare, infatti Sanli si rende autore di una importante stoppata su Pieners. Nel possesso successivo la Lettonia torna ad allungare con l'alley oop firmata da Skele e Bertans, ma la Turchia si rifà sotto con Erden che va a segno con un layup. Nel finale Skele con i liberi consegna la vittoria al roster lettone, che si aggiudica il successo con il punteggio di 89-79.