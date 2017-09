Italia - Finlandia in diretta, Live ottavi di finale EuroBasket 2017 (17.45)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Italia-Finlandia. Chi vince vola ai quarti di finale, chi perde va a casa. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live questa entusiasmante partita. Palla a due ore 17.45. Restate con noi!

Oggi iniziano gli ottavi di finale di Eurobasket. In quel di Istanbul sono arrivate le migliori sedici, chi sarà la regina di Europa?

L'Italia affronta di nuovo la Finlandia dopo le due amichevoli estive. Ma non sarà un ottavo di finale facile, anzi sarà molto complicato: in questa settimana è esploso Markkanen, quarto marcatore del torneo finora con una media di 22.6 punti a partita (prima di lui solo Dragic, Schroder e Shved). Una formazione che ha stupito tutti.

Dentro o fuori ad eliminazione diretta ,quindi vieta d'ora in poi ogni margine d'errore. Gli azzurri dovranno essere bravi a limitare l'attacco finlandese visto che segna più di 85 punti a partita tirando con il 48.8% da due e con un discreto 38% da tre. Ma i precedenti sorridono all'Italia, ma assolutamente la partita di oggi non va presa con le molle.

Il cammino di Italia e Finlandia nei gironi

L'Italia ha centrato il terzo posto nel girone B in volata contro la Georgia nell’ultima gara in Israele, davanti all’Ucraina e preceduti da Lituania e Germania.

La classifica finale del gruppo B



Lituania 9 (4/1)

Germania 8 (3/2)

Italia 8 (3/2)

Ucraina 7 (2/3)

Georgia 7 (2/3)

Israele 6 (1/4)

La Finlandia, di fronte al proprio pubblico, ha chiuso al secondo posto il proprio girone tenendo dietro la Francia e la Grecia e preceduta solamente dalla Slovenia.

La classifica finale del Gruppo A



Slovenia 10 (5/0)

Finlandia 9 (4/1)

Francia 8 (3/2)

Grecia 7 (2/3)

Polonia 6 (1/4)

Islanda 5 (0/5

Le parole della vigilia

Ettore Messina: "Entrambe le squadre hanno grandi tiratori da dietro l’arco e chi riuscirà a togliere all’altro più tiri da tre avrà maggiori possibilità di successo. La loro stella, Markkanen, che considero pronto per l’NBA, è molto abile nel raccogliere rimbalzi in attacco. Starà a noi attaccarlo per far si che commetta falli e non rimanga molti minuti sul parquet".

Luigi Datome: "Hanno la capacità di aprire il campo muovendo bene la palla. Si conoscono da una vita e a loro si è aggiunto un ottimo giocatore come Markkanen. La partita di domani sarà molto diversa da quelle che abbiamo giocato a Cagliari e non solo perché loro hanno recuperato Koponen."

Precedenti, statistiche e curiosita'

23 partite giocate (21 vinte/2 perse)

5 partite giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo (4 vinte/1 persa)

Quella contro la Finlandia sarà la gara numero 100 per Hackett. Daniel ha esordito con la Maglia della Nazionale il 2 giugno 2007 con Carlo Recalcati in panchina contro la Croazia. Da allora, per lui, 628 punti.

Programma ottavi di finale (Istanbul)



Sabato 9 settembre

11:30 Slovenia-Ucraina

14:15 Germania-Francia

17:45 Finlandia-Italia

20:30 Lituania-Grecia



Domenica 10 settembre

11:30 Lettonia-Montenegro

14:15 Serbia-Ungheria

17:45 Spagna-Turchia

20:30 Croazia-Russia

