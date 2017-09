Eurobasket 2017 - Finlandia abbattuta, gli azzurri volano ai quarti di finale (57-70)

L’Italia si aggiudica, alla Sinan Erdem Arena di Istanbul, il terzo ottavo di finale di Eurobasket 2017, battendo la Finlandia e qualificandosi così per i quarti di finale, in attesa della vincente tra Serbia e Ungheria. Prestazione ottima di Belinelli, autore in totale di ventidue punti, quattro rimbalzi catturati e due assist. I finlandesi, nonostante la discreta prova di Salin, autori di undici punti, alla prima gara di questi europei lontano dal proprio palazzetto, soffrono tremendamente l’aggressività difensiva degli azzurri e restano sotto nel punteggio fin dai primi minuti senza mai riuscire a rientrare. Tra le file degli italiani degna di nota anche la buona prestazione di Datome, con valutazione complessiva di quindici.

Coach Dettmann propone Koponen play con Kotti e Lee ad agire sotto le plance. Esternamente si muovono Huff e Salin. Messina risponde schierando Hackett in regia con Belinelli e Datome sul perimetro; Melli e Cusin completano il quintetto titolare.

Belinelli, Italia. Fonte foto: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017.

Partenza super degli azzurri, nei primi minuti di gara, oltre alla tripla di Salin, arrivano solo marcature degli uomini di Messina, a referto Datome, due volte, Hackett e Belinelli, dall’arco dei sei e settantacinque. I finlandesi cercano un paio di reazioni con Huff e Murphy ma il quintetto italiano difende alla grande e finalizza ogni attacco, con i nuovi punti degli scatenati Datome, Melli e Belinelli l’Italia è già sul più quattordici. A fine quarto l’unico a trovare tre volte la via del canestro per i finnici è Wilson, con i canestri di Melli e la bomba dall’arco di Baldi Rossi l’Italia chiude sul più tredici (17-30).

Ritmi più bassi ad inizio secondo periodo, nell’Italia mette tutto Belinelli con altre due triple, replicano Kotti, Markkanen e Salin. A metà quarto Messina trova un apporto importante anche dalla propria panchina, i nuovi entrati Biligha e Filloy firmano i canestri che tengono a distanza gli avversari. Il gioco finlandese è a tratti macchinoso e i ragazzi di Dettmann arrivano al canestro con moltissima fatica, segnano sempre e solo Salin e Murphy. A fine primo tempo Datome spinge ancora gli azzurri, del capitano gli ultimi due canestri, l’Italia va al riposo con il risultato di 29-48.

Biligha, Italia. Fonte foto: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017.

Al rientro in campo sfida nella sfida tra Koponen e Belinelli, nei primi tre minuti la guardia finlandese infila sette punti, il giocatore di Charlotte replica colpo su colpo con due triple da capogiro. Per diversi minuti attacchi sterili e difese attente fanno sì che si segni pochissimo, dopo più di tre minuti senza marcature rompono il digiuno Koponen e Koivisto con due triple, facendo scattare un campanello d’allarme in casa Italia. Con il canestro di Biligha a fine terza frazione di gioco gli azzurri tornano a far canestro e si tengono sul più sedici (42-58).

La Finlandia prova a ripartire bene ad inizio ultimo quarto, Wilson e Koponen mettono cinque punti in successione, replica Gigi Datome in transizione. Ogni tentativo di rientro dei giocatori di Dettmann viene prontamente stoppato dai punti di Hackett e Biligha, gli azzurri tengono l’intensità alta in difesa e concedono pochissimi spunti agli avversari. Gli ultimi canestri della gara arrivano da Koivisto da una parte e da Filloy e Hackett dall’altra, l’Italia vince 57-70 e vola ai quarti di finale.