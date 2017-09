Eurobasket 2017 - Porzingis e la Lettonia all'esame Montenegro: in palio un posto in top-8

Tocca ad una delle squadre più sorprendenti della fase a gruppi inaugurare il secondo giorno degli ottavi di finale ad Eurobasket 2017. La Lettonia, seconda classificata nel gruppo D alle spalle della Serbia - e soltanto per una questione di differenza canestri negli scontri diretti, affronta il Montenegro per giocarsi un posto tra le migliori otto del continente e l'accesso ai Mondiali del 2018, obiettivo storico: mai i baltici hanno conquistato un posto. Di fronte, un avversario sulla carta inferiore, ma con delle ottime carte da giocarsi come il Montenegro, terzo nel proprio raggruppamento dietro la Spagna e la Croazia, sebbene nel derby balcanico con quest'ultima il divario in negativo sia stato di soltanto quattro punti.

Fonte immagine: Fiba

La squadra di Bogdan Tanjevic, vero asso nella manica ed artefice delle vittorie dei suoi, ha poggiato le proprie vittorie su un roster profondo e solido, con tutti i dodici uomini finiti in rotazione ed a loro modo utili nella costruzione delle tre vittorie nel girone (Ungheria, Romania e Repubblica Ceca). I più in vista sono ovviamente Nikola Vucevic, la stella della squadra, che viaggia a ottime medie quali 14.2 punti a partita con 7.8 rimbalzi ed un eccellente 50% dal campo, e Tyrese Rice: il play del Barcellona sta sporcando le proprie percentuali, ma è abituato a stare ad alto livello (ha in bacheca anche un premio di Mvp delle Final Four di Eurolega, conquistato nel 2014 con il Maccabi) e le sue incursioni potrebbero risultare decisive ai fini dell'esito della sfida.

Dall'altra parte, però, la Lettonia ha un'arma decisamente più potente di tutte quelle a disposizione dell'avversaria di oggi, Kristaps Porzingis. L'ala dei New York Knicks è stato tra i migliori giocatori nelle prime cinque gare a livello assoluto, dominando in lungo e in largo. Gli oltre 22 di media ad allacciata di scarpa non esprimono appieno l'impatto di Porz sulla propria squadra e su Eurobasket: al momento lui, i fratelli Bertans, Timma e Strelnieks compongono una sorta di death line-up difficilmente arginabile da Montenegro, che dovrà fare leva sulle intuizioni di Tanjevic e sulla forza del gruppo. Negli ultimi tre precedenti, in due casi i balcanici sono riusciti a strappare una vittoria, ma l'ultimo, sempre ad Eurobasket, nella fase a gironi dell'edizione del 2013, disputatasi in Slovenia, ha sorriso ai lettoni, vincenti per 72-73.

Bogdan Tanjevic. | Fonte immagine: Fiba

Il pronostico pende nettamente in favore della Lettonia, la quale, in caso di vittoria, incrocerebbe poi la Slovenia dando vita ad un match di estremo interesse in una parte di tabellone che vede anche la Spagna tra le concorrenti ad un posto in finale. Il Montenegro potrà giocarsi le proprie carte, limitare ovviamente Porzingis sarà fondamentale per riuscire nello sgarbo. Vucevic non è sicuramente l'uomo adatto, questo già svantaggia Tanjevic, uomo dalle mille risorse. Stavolta, forse, gliene servirà anche una milleunesima per fermare la corsa dei balcanici, che sognano in grande.