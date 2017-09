Eurobasket 2017 - L'inferno turco proverà a fermare la schiacciasassi Spagna

Fonte: Fiba basketball

Proseguono le sfide da dentro o fuori all'Europeo di basket di Istanbul. Dopo la prima giornata, archiviata non con poche sorprese, oggi sono in programma gli altri quattro ottavi di finale, tra cui spicca l'impegno della Spagna di Sergio Scariolo, che se la vedrà contro la Turchia padrone di casa. La Sinan Erdem Arena, con il suo calore, proverà a metter paura alla Nazionale iberica, che nel suo girone non ha dato segni di cedimento, passeggiando sugli avversari e chiudendo la prima fase del torneo in testa, a punteggio pieno. Estro, esperienza e carattere ben miscelati da Scariolo, la Spagna ha confermato di essere la favorita per la vittoria del titolo. Romania, Ungheria, Montenegro e Repubblica Ceca non si sono dimostrate avversarie in grado di impensierire la Roja, solo la Croazia è riuscita a tener testa alla compagine di Scariolo, sconfitta soltanto 79-73.

La Turchia ha chiuso il girone D al quarto posto, dimostrando poca qualità ed anche una certa fragilità psicologica. Nel catino di Istanbul, durante l'ultima gara contro la Lettonia, una vittoria sarebbe servita ai turchi per evitare la montagna spagnola, ed invece Osman e compagni hanno alzato bandiera bianca dinnanzi allo strapotere di Kristaps Porzingis, perdendo di dieci punti (89-79).

Sulla carta, l'esito appare scontato: l'invincibile Armada non dovrebbe avere grossi problemi nello sbarazzarsi della Turchia, squadra che ha messo in risalto più di una lacuna durante la prima fase del torneo. La Roja ha tanto, tantissimo talento. Perso Llull, ha trovato in Sergio Rodríguez e Ricky Rubio i due playmaker in grado di dirigere l'orchestra iberica, oltre ad un 'pacchetto lunghi' da mille e una notte: i fratelli Gasol, e Willy Hernangomez, decisivi nei momenti clutch, quando il tiro dalla distanza non è entrato con assiduità.

Fonte: Fiba basketball

Interessante da seguire, il matchup tra Pau Gasol e Semih Erden. La Spagna ha tanti cannoni, ma il pivot dei San Antonio Spurs continua ad essere il principale giocatore della sua squadra. Gasol ha guidato la sua squadra in punti, rimbalzi ed efficienza. Erden ha ben figurato durante le prime gare, e dovrà usare tutta la sua esperienza per limitare Gasol e gli altri grandi talenti della Spagna, tra cui Marc Gasol. La Spagna ha un carico di talento non indifferente, in ogni reparto, ed è costellata di stelle. Duro il compito della Turchia, che dovrà affidarsi a Cedi Osman, dalle sue mani passa una buona fetta delle possibilità della Nazionale turca di impensierire i rivali di quest'oggi. Il neo giocatore dei Cleveland Cavaliers è stato sensazionale nella fase a gironi, guidando la sua squadra in tutte le principali categorie statistiche.

Cedi Osman, stellina della Nazionale turca. Fonte: Fiba basketball

Un Osman al massimo assoluto, accoppiato ad uno sforzo difensivo della squadra prolungato per tutti e 40' i minuti della contesa. Solo in questo modo la Turchia potrà avere almeno qualche chance di sgambettare la Spagna. Chi vincerà, affronterà la Germania nei quarti di finale, con la compagine teutonica che ieri ha avuto la meglio, a sorpresa, della Francia. La palla a due è prevista per le ore 17:45, la Sinan Erdem Arena scalda i motori, in palio un posto tra le magnifiche otto d'Europa.