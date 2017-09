Diretta Eurobasket 2017: Italia-Serbia live

Amici di Vavel Italia, Francesco Cammuca e la redazione basket vi portano ai quarti di finale di Eurobasket 2017, e in particolare alla sfida tra la nostra Nazionale e la Serbia. Si tratta dell'ultimo passo prima di arrivare tra le prime quattro della rassegna continentale, che per la seconda edizione consecutiva è stata itinerante in quanto disputata in più sedi, prima del trasferimento in pianta stabile in quel di Istanbul per la disputa delle fasi finali. Come detto, la vincente di questa gara approderà in semifinale e otterrà la certezza di disputare una delle due finali, anche se ovviamente l'obiettivo dell'Italia e della nazionale balcanica è quello di vincere per andarsi a giocare un posto nella finalissima per la medaglia d'oro. Si tratta di una partita che si preannuncia ricca di spunti interessanti e di giocatori di assoluto talento, anche se sia l'Italia che la Serbia si sono presentate ai nastri di partenza con diverse defezioni da ambo le parti. Tuttavia, la qualità a disposizione dei due coach Ettore Messina e Sasha Djordjevic è particolarmente alta nonostante le gravi e numerose assenze.

L'Italia è arrivata esattamente dove voleva e poteva arrivare, nonostante qualcuno paventasse una presenza meno duratura della compagine azzurra a questa rassegna continentale. Tirando fuori una serie di capolavori soprattutto dal punto di vista difensivo, la formazione guidata dal commissario tecnico Messina ha raggiunto lo stesso risultato della scorsa edizione di Eurobasket, con un roster che appariva decisamente più forte rispetto a quello attuale, ma che certamente non ha sfoderato le stesse doti caratteriali e morali che gli azzurri hanno sfoderato quest'estate. Quella italiana, alle soglie dei quarti di finale, era la seconda formazione meno battuta con poco più di 63 punti incassati in media dopo le prime sei partite giocate. Per trovare un dato migliore di quello di Datome e compagni bisogna andare dalla invicibile Spagna, la quale dopo il match contro la Turchia ha limato ulteriormente la propria media di punti subiti sotto la soglia dei 60. Segno del fatto che l'Italia sa di dover gettare ogni volta il cuore oltre l'ostacolo per riuscire a portare a casa un risultato positivo e andare avanti.

Dall'altra parte c'è una squadra che, nonostante le numerose defezioni di cui si accennava pocanzi, ha mantenuto un altissimo livello qualitativo, sia sul piano del talento individuale che sul piano dell'esperienza dei dodici giocatori convocati da coach Djordjevic. In primis c'è ovviamente Bogdan Bogdanovic, stella del Fenerbahce e dunque giocatore che ha infiammato Istanbul - sede della gara nonchè delle fasi finali - portando a casa anche la scorsa edizione di Eurolega (in compagnia tra l'altro di Gigi Datome), ma anche un gigante come Boban Marjanovic, tornato in Nazionale dopo aver disputato un paio di stagioni in NBA (una delle quali alla corte di Messina ai San Antonio Spurs) per dare una mano ai suoi compagni con le sue lunghissime leve, anche se il suo impegno in campo non può essere particolarmente elevato in termini di minutaggio. Per lui infatti, appena 15.7 minuti di impegno medio nelle prime sei gare. Attenzione ovviamente anche a Milan Macvan, reduce da una lunga esperienza in quel di Milano, così come a giocatori del calibro di Ongjen Kuzmic, Stefan Jovic e l'altro possente centrone Vlado Stimac e a un imprevedibile esterno come Dragan Milosavljevic.

E alla vigilia di una sfida così importante per il destino della nostra Nazionale, ha parlato Ettore Messina. In caso di sconfitta, potrebbe essere questa l'ultima partita sulla panchina azzurra per il coach catanese, che a fine Eurobasket 2017 lascerà il posto a Meo Sacchetti per dedicarsi a tempo pieno ai San Antonio Spurs, ma è chiara la voglia di vincere e di non lasciare nulla di intentato per il ct azzurro: "Siamo fiduciosi ma non dobbiamo commettere l’errore di fare viaggi con la fantasia e pensare di potercela giocare alla pari. Dovremo fare una buona partita e loro dovranno incappare in una serata meno buona. Noi dovremo stare con i piedi per terra ed essere accorti. Trovare gli spazi giusti e muovere bene la palla saranno due aspetti fondamentali nell’arco dei 40 minuti. E' una partita importante, e quando ti capita di giocare questo tipo di gare non sei mai del tutto sereno. Anche se hai il piano partita perfetto, poi bisogna interpretarlo al meglio". Sarà ovviamente aperta la sfida tra Marco Belinelli e Bogdan Bogdanovic, le due principali stelle di questa partita in un testa a testa che si rivelerà avvincente fino all'ultimo possesso.

Palla a due alle ore 20.30 in quel di Istanbul. Chi vincerà tra l'Italia e la Serbia se la vedrà con la vincente dell'altro quarto di finale in programma oggi nella capitale turca, e che metterà di fronte la Grecia e Russia, con la palla a due in programma quando in Italia saranno le 18.45. Ovviamente vi aspettiamo in tanti per tifare per la nostra Nazionale seguendo possesso per possesso questo incontro, che potrebbe proiettarci in una semifinale europea che non raggiungiamo dall'ormai lontano 2003, quando arrivammo poi al terzo posto e ottenemmo tra le altre cose anche il pass per le Olimpiadi di Atene, in cui arrivò una splendida medaglia d'argento sotto la guida di Charlie Recalcati.