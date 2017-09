Diretta Eurobasket 2017: Slovenia-Serbia Live, Dragic irreale trascina la Slovenia, Serbia in difficoltà

56-47 il parziale del primo tempo, 26 punti di un indescrivibile Goran Dragic, che pare un uomo in missione. La Serbia rimane in partita grazie all'organizzazione di gioco e a un Marko Guduric davvero ispirato. Slovenia con margine, ma la partita è tutt'altro che chiusa.

Non si ferma più, finiti gli aggettivi per il dragone, non sbaglia più nulla

Milosavljevic preciso dalla lunetta, la Serbia prova a resistere

Un uomo solo al comando GORAN DRAGIC ancora da 3, 24 sensazionali punti della guardia di Miami

GOOOOOOOOORAAAAAAAN DRAAAAAAGIIIIIC da 9 metri, indemoniato il dragone!

Classica penetrazione di Dragic, 18 punti per lui, al quale risponde da 3 ancora un superbo Marko Guduric

2-2 anche di Lucic, anche la Slovenia è in bonus adesso

Doncic sale di colpi a rimbalzo e subisce anche il fallo di Guduric. 2-2 per Luka, tiri liberi un fattore per ora, con la Slovenia praticamente infallibile

Tecnico a Lucic per simulazione sul blocco di Zagorac, libero e rimessa slovena

Guduuuuuriiiiic da tre , l'orgoglio della Serbia, che non vuole mollare la partita prematuramente

Lucic non ci sta, rimbalzo in attacco, canestro con fallo e tiro libero a bersaglio

Dragic ancora dalla lunetta 16 punti per lui, + 11 per la Slovenia che continua a lucrare sul bonus serbo

ANCORA PREPELIC DA TRE!!!!!!!

Macvan batte un colpo per la Serbia

ancora 2-2 alla lunetta di Dragic doppia cifra di vantaggio

Serbia imprecisa in attacco, non sta entrando niente a Bogdanovic e compagni negli ultimi minuti

2-2 di Dragic dalla lunetta, la Slovenia prova a scappare

gogogogoGoran Dragic, ennesima partita memorabile del dragone di Miami fino a questo momento, + 6 Slovenia

Dooooooonciiiiiiiiic coast to coast concluso con una schiacciata, esplode la Sinam Erden

Klemeeeeeen Prepeeeeliiiic, inizio pazzesco della guardia, che infila ancora una tripla

Bircevic tripla dalla punta grazie ad una grande palla di Marjanovic, partita bellissima

Bogdanovic costringe al terzo fallo Dimec, iniziano i problemi di falli per la Slovenia

Randolph risponde tre punti anche per lui, colpevolmente lasciato libero da Macvan, grande inizio dell'americano naturalizzato sloveno

Bogdaaaaaan Bogdanoviiiic step back da 3 punti!!!!

Dragic recupera e conclude facilmente, timeout Djordjevic

Fallo di Macvan su tiro da tre, 3-3 di Randolph

Ancora Dragic che con un'accelerazione improvvisa costringe al fallo Lucic

Esce il tiro allo scadere di Dragic, 22-20 per la Serbia, partita vivissima, dai ritmi serrati, giocata benissimo dalla Serbia che però vede la Slovenia lì a due punti, grazie anche alla panchina

Dragic in contropiede, fulineo, conclude con il sottomano, la Slovenia non molla e si mantiene a contatto

La Serbia lucra con Bircevic su rimbalzo d'attacco

Nikolic per Prepelic, la Slovenia trova punti e giocate dalla panchina

2-2 di Bogdanovic che sta salendo di colpi

Prepeliiiiiiic da tre, senza senso, senza ritmo, ma segnato, batte un colpo la Slovenia

Numero di Bogdanovic in penetrazione Serbia sul +5 timeout Kokoskov

Un errore per parte prima Doncic e poi Marjanovic imprecisi

Primo canestro di Bogdanovic a cui risponde Doncic, partita dai ritmi forsennati

Ancora Dragic in Eurostep, beffato Marjanovic

Goooooooran Draaaagic!!!! Primo centro del drago

entra Randolph che si macchia subito di un fallo su Marjanovic, che fa 2-2 dalla lunetta

La Serbia corre, Macvan conclude il contropiede, entra nel frattempo Boban Marjanovic

Doncic risponde in step back a Kuzmic, che sul ribaltamento segna ancora

Edooooo Muuuric tiro impossibile segnato

Tripla siderale di Doncic sul ferro, rimbalzo di Vidmar costretto a mettere un piede fuori, le difese sono decisamente in palla

Edo Muric risponde da tre puntiiiiii!!!

Roll di Kuzmic che riceve da Bogdanovic primi due punti

Palla a due e si comincia!!! Buona finale a tutti

La Semith Erden Arena è pronta, l'Europa e il mondo anche, per scoprire chi verrà incoronata, tra Serbia e Slovenia, regina del vecchio continente, per quel che concerne la pallacanestro. Vidmar, Dragic, Doncic, Muric e Blazic in campo per la Slovenia, la Serbia gli contrappone Lucic, Bogdanovic, Jovic, Macvaan e Kuzmic.

Mancano pochissimi minuti all'inizio di questa partita che si prospetta ricca di spettacolo e tante, tantissime emozioni.

Varie le chiavi tattiche della contesa, interessante sarà scoprire gli adeguamenti che avrà architettato Sasha Djordjevic, vero maestro nell'individuare i punti di forza degli avversari e limitarli difensivamente, contro la coppia di guardie Dragic e Doncic, vere armi in più di Kokoskov in questo torneo. D'altro canto la Slovenia dovrà reggere l'estrema fisicità ed efficienza di un gruppo esperto e già rodatissimo a questi livelli

L'energia, l'entusiasmo e il talento di Dragic e compagni che sfidano l'esperienza e l'organizzazione di gioco serba, una macchina da pallacanestro che per larghi sprazzi ha rasentato la perfezione. Slovenia unica compagine imbattuta finora ad Eurobasket con un cammino che la vista solo trionfare e sempre con un certo agio, anche e soprattutto contro i favoritissimi spagnoli in semifinale, battuti con uno scarto di 20 punti

Due squadre che arrivano a questa partita dopo aver battuto rispettivamente Spagna e Russia, che si sono a loro volta giocate il terzo posto della competizione nel pomeriggio e che ha visto le Furie Rosse prevalere

È il momento, l’abbiamo spettato a lungo, ma è arrivato, è la finale. Slovenia contro Serbia, Dragic contro Bogdanovic, Vidmar contro Marjanovic, Doncic contro Lucic e soprattutto coach Kokoskov contro coach Djordjevic in una partita a scacchi figurata con in palio il premio più grande, il titolo di miglior squadra ad Eurobasket 2017. Io sono Cristiano Fumagalli e a nome della redazione basket di Vavel Italia vi do il benvenuto a questa diretta testuale della finale, la partita senza domani, Serbia-Slovenia, buona pallacanestro a tutti.