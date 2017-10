Serie A2, Ovest - La Leonis Roma sbanca Napoli. La Soundreef Siena stecca a Casale

Deloach, guardia della Leonis Roma

La Leonis Eurobasket Roma, una delle favorite del girone Ovest, non ha troppi problemi a sbarazzarsi di un Cuore Basket Napoli ancora con tanti infortunati. I 52 punti del duo Deloach-Sims sono determinanti nel successo esterno dei nerazzurri di coach Bonora. L'altra numero uno nei ranking pre-stagionali era la Soundreef Siena che però, alla prima giornata, non è riuscita ad espugnare Casale Monferrato. La Novipiù, oltre ad avere con un sé un ispiratissimo Sanders (30), trova ben 15 punti da un sesto uomo di lusso come Blizzard e mata i biancoverdi.

Con l'arrivo di Cagliari in Serie A2, anche la Sardegna da quest'anno partecipa al girone Ovest. La prima degli uomini di Paolini è convincente: al PalaPirastu, la Pasta Cellino vince di tre punti contro un'altra grande corazzata come la Eurotrend Biella. I 25 di Rullo dalla panchina ed i 23 di Keene sono troppo per la squadra piemontese che nel finale cede il passo ai sardi. La nuova Givova Scafati, guidata sempre da coach Perdichizzi, è beffata all'overtime da una NPC Rieti mai doma. Un calo di condizione negli ultimi 15 minuti di gara dei gialloblù ha consegnato la chiavi della rimonta ad Zaid Hearst (23) e soci che mettono i primi due punti alla propria classifica.

Vince al supplementare anche la Bertram Tortona, che dopo un quarto periodo da dimenticare (perso 27-9), nell'extratime riesce a tornare in sé e batte una coriacea Merexstra Reggio Calabria. E' positivo anche l'esordio tra le mura amiche della Lighthouse Trapani che senza troppi patemi supera di 10 una squadra solida e già collaudata come la Remer Treviglio. La Moncada Agringento trova subito una prestazione da 10 e lode per il nuovo americano, Jalen Cannon (20+13) e mette in saccoccia il primo successo stagionale. Infine, c'è la vittoria esterna della FCL Legnano sul campo della Virtus Roma: grazie ad un secondo tempo ad alto livello(35-16 il parziale), i lombardi espugnano il Palazetto dello Sport-Roma.

RISULTATI 1^ GIORNATA:

Bertram Tortona - Metextra Reggio Calabria 80 - 72

Pasta Cellino Cagliari - Eurotrend Biella 82 - 79

Lighthouse Trapani - Remer Treviglio 73 - 63

Virtus Roma - FCL Contract Legnano 62 - 74

Novipiù Casale Monferrato - Soundreef Siena 76 - 66

Moncada Agrigento - Benacquista Assicurazioni Latina 80 - 69

Cuore Napoli Basket - Leonis Roma 68 - 90

NPC Rieti - Givova Scafati 79 - 72

CLASSIFICA:

Leonis Roma 2

FCL Contract Legnano 2

Lighthouse Trapani 2

NPC Rieti 2

Pasta Cellino Cagliari 2

Novipiù Casale Monferrato 2

Moncada Agrigento 2

Bertram Tortona 2

Metextra Reggio Calabria 0

Givova Scafati 0

Virtus Roma 0

Cuore Napoli Basket 0

Remer Treviglio 0

Soundreef Siena 0

Benacquista Assicurazioni Latina 0