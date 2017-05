Turkish Airlines Euroleague - È tempo di Final Four: ad Istanbul si diventa campioni!

Finalmente ci siamo: dopo sei mesi di stagione regolare e dei playoff particolarmente emozionanti, la Turkish Airlines Euroleague raggiunge il suo apice con le Final Four di Istanbul. Il prossimo fine settimana le migliori quattro squadre della competizione si sfideranno per conquistare il titolo di Campione d’Europa 2016/17.

A sfidarsi saranno Real Madrid, CSKA Mosca, Olympiacos e Fenerbahce, vincitrici dei rispettivi turni playoff, che si daranno battaglia con un format molto caro a questa competizione: semifinale e finale con gara unica, per decidere i vincitori delle tre partite. Si mette fine dunque alle serie al meglio delle 5 partite e si torna a giocare con partita secca, che sicuramente premia la spettacolarità e l’incertezza sul risultato finale, così come è stato nelle recenti edizioni.

Il Next Step per tutte e quattro le squadre è quindi quello di accaparrarsi il bellissimo trofeo dell'Eurolega, bello non soltanto dal mero punto di vista estetico, ma anche per il significato che porta alle squadre. Mai come quest'anno infatti, vincere avrebbe un valore aggiunto considerato il cambio di format della regular season: 30 partite giocate ad altissimi livelli, con cadenza a volte anche bisettimanale che hanno messo a dura prova tutte le squadre e hanno regalato grandissime emozioni anche ai tifosi, felici di assistere a più partite.

Già, proprio i tifosi saranno un elemento chiave per questa tre giorni ad Istanbul, dove si giocherà alla Sinam Erdem Dome, un palazzetto meraviglioso nel cuore della Istanbul europea. Il palazzetto ha un capienza di 16 mila persone ed è la sede della Nazionale maschile di basket turca, oltre che dei più importanti concerti musicali che si svolgono nella capitale.

In questa cornice dunque le quattro squadre si daranno battaglia per due giorni nella speranza di laurearsi Campioni d'Europa. Il programma, nel dettaglio, le due semifinali il venerdì, con la prima, CSKA - Olympiacos, che si giocherà alle 17.30; la seconda, Real Madrid - Fenerbahce alle 20.30. Le due vincenti, nonché finaliste, si giocheranno poi la finale la domenica sera alle 20.30, mentre le due perdenti saranno impegnate nella finale per il terzo-quarto posto domenica alle 17.