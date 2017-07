Google Plus

Turkish Airlines EuroLeague - Nicolò Melli è un nuovo giocatore del Fenerbahce

"Ciao a tutti tifosi del Fenerbahce. Sono davvero felice di annunciare che nella prossima stagione mi unirò alla famiglia del Fenerbahce e sono davvero eccitato dall'opportunità che avrò nella prossima stagione. Spero sarà un'altra annata ricca di soddisfazioni e vittorie. Ci vediamo presto. Ciao".

Con questo messaggio, pubblicato qualche minuto fa dal profilo Facebook del Fenerbahce Dogus, Nicolò Melli annuncia di fatto la sua scelta in vista dell'inizio della prossima stagione, ovvero quella di unirsi ai campioni d'Europa e di Turchia allenati da coach Zelimir Obradovic. L'ala forte azzurra lascia la Germania, Bamberg dopo due stratosferiche stagioni, che gli hanno inoltre consentito di entrare nel secondo miglior quintetto dell'Eurolega versione 2016/17.

L'ex Olimpia Milano, cercato negli ultimi giorni anche dagli Atlanta Hawks oltre che dal Real Madrid e dal Barcellona, ha firmato un contratto che lo legherà al club turco fino al 2019-2020 - con opzione per il terzo - e, con ogni probabilità, dovrebbe andare ad occupare il posto che verrà liberato dall'addio di uno dei due lunghi titolari, ovvero Ekpe Udoh e Jan Vesely, che stanno tastando il polso delle franchigie NBA per volare negli States nella prossima stagione. Entrambe hanno un contratto che gli consente di uscire dal rapporto con il Fener qualora una squadra NBA li richiedesse ed a tal proposito Obradovic si è cautelato con il miglior quattro dell'ultima Eurolega.

Arrivo, quello di Melli, che fa seguito all'ingaggio dal Galatasaray di Sinan Guler, playmaker che dovrebbe sostituire il partente Bogdan Bogdanovic, passato in questi giorni ai Sacramento Kings, ed ai rinnovi, ufficializzati nei giorni scorsi, di Nikola Kalinic - decisivo nelle Final Four di Istanbul - e di Gigi Datome. Il nuovo Fenerbahce versione 2017/18 prende forma, in attesa degli ultimi colpi.