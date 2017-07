Turkish Airlines EuroLeague - Il calendario della stagione 2017-18: tutti a caccia del Fenerbahce

Tutti a caccia del Fenerbahce Dogus di coach Zelimir Obradovic e degli italiani Gigi Datome e Nicolò Melli. Inizia così la Turkish Airlines EuroLeague versione 2017-18, con i calendari che sono stati stilati nelle scorse ore dal board della massima competizione continentale. Poteva andare sicuramente meglio all'Olimpia Milano, il cui inizio sarà alquanto in salita: esordio a Mosca, contro il CSKA, privo sì di Teodosic ma comunque squadrone sempre ostico da battere soprattutto in Russia, mentre per la prima al Forum i meneghini ospiteranno la squadra campione in carica d'Europa, il Fenerbahce dei due azzurri.

Si partirà il 12 di ottobre, per chiudere la stagione regolare dopo trenta giornate emozionanti il 6 aprile, prima della consueta parentesi dei playoff e delle Final Four che il prossimo anno si disputeranno a Belgrado, in Serbia, dal 18 al 20 maggio. Tra le novità - e le polemiche - anche le tre nuove squadre iscritte alla nuova Eurolega, ovvero Valencia, Unicaja Malaga (vincitore dell’Eurocup) e Khimki Mosca.

Di seguito le prime due giornate.

1^ giornata

Giovedì, 12 Oct.

Anadolu Efes Istanbul - Real Madrid

Brose Bamberg - Maccabi FOX Tel Aviv

CSKA Moscow - EA7 Emporio Armani Milan

Olympiacos Piraeus - Baskonia Vitoria Gasteiz

Unicaja Malaga - Fenerbahce Dogus Istanbul

Venerdì, 13 Oct.

FC Barcelona Lassa - Panathinaikos Superfoods Athens

Khimki Moscow - Region Valencia Basket

Zalgiris Kaunas - Crvena Zvezda mts Belgrade

2^ giornata

Giovedì, 19 Oct.

Crvena Zvezda mts Belgrade - FC Barcelona Lassa

EA7 Emporio Armani Milan - Fenerbahce Dogus Istanbul

Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia Vitoria Gasteiz

Panathinaikos Superfoods Athens - Brose Bamberg

Real Madrid - CSKA Moscow

Venerdì, 20 Oct.

Khimki Moscow Region - Zalgiris Kaunas

Olympiacos Piraeus - Unicaja Malaga

Valencia Basket - Anadolu Efes Istanbul

Qui il calendario completo della stagione regolare.