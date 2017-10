Turkish Airlines EuroLeague - Il Maccabi vince e convince, Baskonia battuto a Tel Aviv (74-68)

Il Maccabi di Tel Aviv si aggiudica la seconda gara della regular season di Turkish Airlines Euroleague 2017/18 battendo il Baskonia e portandosi così a punteggio pieno dopo due giornate. Prestazione monstre dell’americano ex NBA Cole, autore in totale di ventiquattro punti, tre rimbalzi catturati e cinque assist. I ragazzi di Prigioni, nonostante l’ottima prova di Beaubois, non riescono a completare i diversi rientri nel punteggio con un sorpasso e cedono il passo nel finale agli avversari. Tra le file degli israeliani degna di nota anche la buona prestazione di Alex Tyus, con valutazione complessiva di quindici.

Spahija schiera Jackson playmaker, Roll e Kane esterni. Completano il quintetto titolare Bolden e Parakhouski. Il coach argentino Prigioni risponde con Huertas in regia insieme a Shengelia, ala forte, e Voigtmann, centro. Sul perimetro agiscono Granger e Timma.

Meglio il Baskonia in avvio di gara: dopo il canestro di Kane spingono forte gli ospiti con Timma, Voigtmann e Toko Shengelia. La replica casalinga arriva da Jackson ma la tripla di Timma porta subito gli spagnoli sul più cinque. Intorno a metà frazione di gioco le difese hanno la meglio sugli attacchi e i pochi botta e risposta lasciano invariato lo scarto tra le compagini. L’ingresso di Cole negli ultimi minuti dà la scossa all’attacco israeliano e con un maxi-parziale di nove a zero, firmato in gran parte dal neo-entrato, il Maccabi và al primo riposo sul più tre (19-16).

Giocano ancora alla grande gli israeliani dopo il primo intervallo breve: Diop e Tyus infilano quattro punti in successione, risponde Voigtmann dal pitturato ma arriva immediato un altro break casalingo di cinque a zero con bomba dall’arco di Thomas. Diop, l’unico a trovare canestri nelle file del Baskonia, contiene il distacco; Dibartolomeo e Parakhouski segnano i propri primi punti. A fine primo tempo si alternano da tre punti Cole e Granger, ancora Diop e Shengelia cercano di accorciare ma il canestro di Roll ferma il punteggio sul 39-30.

La precisione del Baskonia in attacco non cambia ad inizio secondo tempo, l’unico a trovare due volte la via del canestro è Shengelia, ma ne approfittano Parakhouski, Cole e compagni incrementando il vantaggio fino a quattordici punti. Nel momento migliore si addormenta il Maccabi e ne approfittano subito gli ospiti: Beaubois suona la carica mettendo a segno sei punti in successione, Diop lo segue con altri cinque punti. Thomas e Tyus segnano dal pitturato e cercano di mettere fine al rientro spagnolo ma con le triple di Beaubois e Vildoza il Baskonia è incredibilmente sul meno tre a fine terzo periodo (56-53).

Nervi tesi e pochi canestri all’inizio dell’ultima frazione di gioco, il solito Cole sblocca il punteggio, replica Granger, Roll e Cole spingono avanti il Maccabi sul più nove. Quando il match sembra indirizzarsi verso gli israeliani ecco il nuovo rientro del Baskonia, Beaubois e Vildoza segnano nove punti, Thomas risponde con un solo canestro, gli ospiti, a tre primi dalla fine, sono ancora ad un solo canestro di distanza. Dopo il time-out di Spahija il Maccabi alza l’intensità difensiva e affonda con i soliti Thomas e Cole, Beaubois prova a tenere i suoi dentro la partita ma il canestro di Tyus chiude la gara sul 74-68.