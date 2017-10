Eurolega, una bella Milano non riesce a fermare il Fenerbahce: 86-92 all'overtime

Il Fenerbahce vince al Forum per 86-92 dopo un tempo supplementare. Peccato per la squadra di coach Pianigiani: l'Oimpia Milano gioca un ottimo basket per tutto l'arco della partita, ma non riesce a battere i campioni d'europa che, dopo un overtime, riescono a portare a casa un prezioso successo. 16 punti di Bertans, 15 per Theodore e Micov. Dall'altra parte 17 punti per Sloukas e 16 per Datome.

I quintetti

AX Armani Exchange Olimpia Milano: Tarczewski, M'Baye, Theodore, Micov e Goudelock

Fenerbahce Dogus Istanbul: Melli, Datome,Sloukas, Vesely e Guduric

1° Quarto

Guduric parte molto forte e i primi punti del Fenerbahce sono tutti suoi, ma M'Baye li risponde immediatamente con tre triple consecutive (10-9).

Datome, applaudito insieme a Melli dal pubblico del Forum, piazza cinque punti consecutivi per un primo strappo del Fener, ma Goudelock prova a metterci una pezza prima del time out chiamato da Simone Piangiani (12-14). L'ex Bamberg segue le orme del suo compagno e capitano della Nazionale realizzando l'ennesima tripla della partita (14-19).

Sul finire del quarto Goudelock accorcia le distanze e Milano chiude la prima frazione di gioco solamente sotto di due lunghezze (21-23). 9 punti di M'baye da una parte, dall'altra 7 punti di Datome.

2° Quarto

Pianigiani inserisce Bertans e il lettone lo ripaga segnando il canestro della parità (25-25). Partita molto equilibrata con l'Olimpia che risponde colpo su colpo ai campioni d'Europa. Problemi di falli per Vesely che deve lasciare il campo a metà secondo quarto per tre falli. Milano però guidata da un folto pubblico piazza cinque punti consecutivi con Micov e Bertans che costringono Obradovic a chiamare time out (34-29).

L'Olimpia non molla e va negli spogliatoi in vantaggio di un punto, 38-37. 9 punti a tesa per Goudelock e M'baye, 9 anche per Datome.

3° Quarto

Il Fenerbahce inizia meglio dei padroni di casa e ritorna subito in vantaggio (43-45). Calano le percentuali al tiro di Milano, ma grazie al fallo tecnico chiamato ad Obradovic, l'Olimpia torna avanti nel risultato (46-45).

Una partita intensa, molto fisica, con Milano che continua a non segnare e i turchi si portano sul più 7 grazie anche ad una tripla di Datome (48-55). Neanche una stoppatona di Cusin, appena entrato, risveglia l'Olimpia: tanti i tiri aperti concessi al Fenerbahce che prova a scappare via (52-62). Immediato il time out chiamato da Simone Pianigiani. Il terzo quarto si chiude sempre con il vantaggio della squadra turca per 10 punti, 64-54. 11 punti per M'baye, 16 per Datome e 15 per Sloukas.

4° Quarto

L'Olimpia però non ci sta e torna a farsi sotto, ma Nunnally ferma la rincorsa delle scarpette rosse con un canestro dalla lunga distanza (60-67).

Milano aumenta l'intensità difensiva, ma ancora una volta il Fener, risponde all'attacco biancorosso con una tripla di Wanamaker (64-72).

I padroni di casa però non mollano e grazie ad uno scatenato M'Baye, supportato da Bertans e Theodore, tornano sotto solo di due punti a un minuto e 17 secondi dal termine (75-77).

Un gioco da tre punti dell'ex Melli non spezza le gambe all'Olimpia che, grazie ad una tripla di Micov e una penetrazione di Theodore impatta sullo 80 pari a meno di otto secondi dal termine. Obradovic chiama minuto per disegnare l'ultima azione, il tiro di Wanamaker non prende neanche il ferro. E' overtime!

Overtime

Milano, sul più bello, finisce la benzina e due giocate da tre punti di Nunnally e Wanamaker danno al via alla fuga decisiva del Fener. L'ultimo minuto serve solo a fissare il risultato finale. 92-86 in favore dei turchi.