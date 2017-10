Turkish Airlines Euroleague - Doncic e Randolph trascinano il Real alla vittoria contro il Cska (82-69)

Il Real, dopo il successo maturato alla prima giornata contro l'Anadolu Efes, vince anche nel secondo turno della Turkish Airlines Euroleague contro il Cska Mosca. I madrileni, disposti sul parquet con Ayon, Causeur, Doncic, Reyes e Taylor, danno vita ad una prestazione di quantità e qualità. Il Cska, presentatosi in campo con De Colo, Hines, Kurbanov, Rodriguez e Vorontsevich, regge l'urto per i primi dieci minuti di gioco, ma poi crolla alla distanza. L'intervallo è a dir poco benevolo per i russi, che escono dagli spogliatoi completamente rivitalizzati, infatti il roster guidato in panchina da Itoudis domina il match, costringendo il Real a forzare le proprie conclusioni offensive. Ne esce una sfida decisamente più equilibrata, come tra l'altro ci si aspettava alla vigilia.

Nell'ultima frazione di gioco il Cska prova a mantenere il ritmo tenuto per tutto il terzo quarto, ma il Real reagisce e non lascia scampo ai russi, che non riescono più a rimanere in partita. Il Real quindi vince e convince, anche grazie ad una percentuale nel tiro da oltre l'arco pari al 40% (12/30). Il Cska ha provato ad affidarsi a Clyburn ed Higgins, ma sia l'ala che la guardia americana hanno potuto ben poco contro la forza del Real, che ancora una volta deve ringraziare Luka Doncic, autore di ben 14 punti. Non solo perchè a questi bisogna aggiungere i 16 di Randolph e gli 11 fondamentali rimbalzi di Ayon. Nel prossimo turno il Real ospiterà Milano, mentre il Cska attenderà il Panathinaikos.

La partita si apre con i liberi messi a segno da Reyes e Kurbanov, poi De Colo firma il primo vantaggio russo con un tiro dalla media distanza. Il Real ribalta immediatamente la situazione con la tripla di Doncic, ma Kurbanov con il "jump shot" rifissa la parità (5-5). L'ala russa riporta avanti i russi con un piazzato, ma Causeur con un tiro da oltre fa tornare in vantaggio i padroni di casa. Il Real prova a sfruttare il momento favorevole per scappare nel punteggio, ma l'ex della sfida, Sergio Rodriguez, riaccorcia le distanze con un tiro dal perimetro. Il Cska torna definitivamente in partita con i liberi di Higgins, ma Fernandez con la tripla ristabilisce le sette lunghezze di vantaggio in favore del Real (20-13). Nel finale Westermann con un tiro dal mid-range chiude questa prima frazione di gioco sul punteggio di 20-15.

Il secondo quarto si apre con il parziale di 4-0 del Cska, che ritorna in partita grazie ai canestri di Clyburn prima e Westermann poi. Il Real non reagisce, ed allora i russi ne approfittano per alimentare la propria rimonta con Hunter che si rende autore di una bella stoppata su Randle, il quale si riscatta realizzando la tripla del +7 (26-19). Il canestro della guardia americana risveglia il Real che riallunga con il tiro dal perimetro di Carroll, al quale risponde Hines con una tripla. I padroni di casa non ci stanno a farsi rimontare ed allora continuano a scappare con il canestro da oltre l'arco realizzato da Fernandez. Il coach del Cska, notando le difficoltà dei suoi sia in fase offensiva che soprattutto difensiva, decide di chiamare il primo time-out dell'incontro. Il minuto di sospensione giova al roster russo che accorcia le distanze con la tripla di Rodriguez, ma è solamente una situazione provvisoria, in quanto il Real riprende subito a fare il suo gioco non lasciando scampo al Cska.

Il coach greco dei russi, per non veder nuovamente scappare i padroni di casa, decide di rifermare il gioco, ma dopo la pausa i galacticos continuano ad allungare con il canestro da oltre l'arco di Randolph. Il centro americano non si fa valere solamente in attacco, ma anche in difesa, infatti nel possesso successivo si rende autore di una bella stoppata su Hines, che si riscatta realizzando il canestro del -12 (45-33). Laso, nonostante l'ampio vantaggio, decide di chiamare un doppio time-out, ma dopo i minuti di sospensione non accade alcunchè. Le due squadre vanno dunque all'intervallo sul punteggio di 45-33.

Il terzo quarto si apre con la stoppata di Campazzo su Kurbanov, poi il Cska firma un parziale di 6-0 grazie ai liberi di Clyburn ed Higgins. Il Real interrompe questo break dopo soli due minuti con Randolph, che va a segno dal mid-range. I russi non ci stanno e tornano a segnare con Clyburn che realizza la tripla del -5 (47-42), poi Kurbanov con una stoppata impedisce ad Ayon di alimentare il distacco in favore dei padroni di casa. Laso, notando ciò, decide di chiamare il time-out, ma dopo il minuto di sospensione Reyes si fa stoppare da Higgins. Non finisce qui perchè poco dopo Doncic perde una palla ed incolpa gli arbitri del mancato fischio per un fallo da lui subito. Di conseguenza i direttori di gara decidono di assegnargli un tecnico, che porta in lunetta De Colo, il quale non sbaglia. Nel finale il Cska prova a riavvicinarsi ulteriormente nel punteggio, ma il Real riesce a difendere il vantaggio fino alla sirena del terzo quarto. Le due squadre vanno dunque verso gli ultimi dieci minuti di gioco sul punteggio di 56-53.

De Colo apre l'ultima frazione di gioco andando a segno dalla lunetta, poi Reyes col piazzato riporta a distanza di sicurezza il Real. La squadra spagnola prova ad allungare con la tripla di Fernandez, ma il Cska reagisce con la stoppata di Higgins su Reyes. Le merengues non si fanno intimorire e tornano a segnare con il canestro da oltre l'arco di Maciulis, al quale fa seguito la tripla di Campazzo. Il coach del Cska, per evitare una nuova fuga nel punteggio dei padroni di casa, decide di chiamare il time-out, che sortisce gli effetti sperati, in quanto Fridzon riaccorcia le distanze con un tiro dal perimetro.

Il Real risponde subito con la tripla di Taylor, ed allora Itoudis decide di rifermare il gioco. Dopo la pausa il copione non cambia, infatti Maciulis con un canestro da oltre l'arco riporta i padroni di casa sulla doppia cifra di vantaggio (79-68). Nonostante il distacco rassicurante Laso decide ugualmente di chiamare il time-out per evitare che i suoi possano andare incontro ad un calo di concentrazione in questo finale. Dopo il minuto di sospensione il Real continua ad allungare, ed allora nell'intento di rendere meno pesante il passivo Itoudis decide di fermare il gioco. Dopo la pausa il risultato non cambia più, ed il Real può festeggiare la vittoria per 82-69.