Turkish Airlines EuroLeague - Il Valencia inguaia il Baskonia, blitz Bamberg a Malaga

Importantissima affermazione da parte del Valencia Basket, che nel terzo turno della Turkish Airlines EuroLeague domina alla Fernando Buesa Arena e sconfigge nettamente a domicilio il Baskonia Vitoria Gasteiz. Prosegue il momento delicato per la compagine basca, chiaramente ancora alla ricerca della giusta amalgama dopo le tante novità apportate nel roster durante l'estate, non riesce a reggere il ritmo offensivo degli avversari fin dall'inizio e perde nonostante un clamoroso Shengelia, mentre dall'altra parte spiccano Pleiss e Green. Nell'altro incontro della prima serata, l'ultimo per il terzo turno di questa regular season, vittoria molto pesante per il Brose Bamberg, che si sblocca in questa Eurolega andando a vincere sul parquet dell'Unicaja Malaga. La partita del Jose Maria Martin Carpena si decide negli ultimi dieci minuti di gioco, con la formazione allenata da Andrea Trinchieri che ribalta tutto, sfodera un ottimo Hickman e un Rubit che domina a rimbalzo e vince la partita. Tra le fila degli iberici non basta un Nedovic clamoroso in attacco.

BASKONIA VITORIA GASTEIZ - VALENCIA BASKET 63-80

La Fernando Buesa Arena assiste ad un'altra prestazione da dimenticare, in questo avvio di stagione, del Baskonia Vitoria Gasteiz, che cede di schianto davanti al proprio pubblico contro il Valencia. I campioni di Spagna hanno giocato con ordine ed intelligenza, vivendo qualche momento di sbandamento solo durante il secondo quarto, in cui i padroni di casa hanno tentato di riavvicinarsi dopo essere arrivati al primo riposo con ben 15 lunghezze da recuperare. Nella seconda metà di gara, le residue e pochissime speranze dei baschi di riaprire la partita sono svanite in maniera definitiva, visto che gli ospiti hanno serrato ulteriormente la difesa concedendo appena 24 punti nei restanti 20 minuti di gara. E nonostante un Tornike Shengelia da 22 punti con 9/14 al tiro e 11 rimbalzi, il Baskonia non ha saputo tenere il ritmo al cospetto di una squadra che ha fatto circolare meglio la palla, come dimostrano i 19 assist complessivi. Ora per i baschi la situazione si complica e non poco, anche se il tempo è dalla loro parte.

BASKONIA - Shengelia 22, Granger 12, Beaubois 8.

VALENCIA - Pleiss e Green 15, Abalde 13.

UNICAJA MALAGA - BROSE BAMBERG 76-80

Successo prezioso e fondamentale, il primo in questa campagna europea, per il Brose Bamberg, che va ad espugnare il parquet dell'Unicaja Malaga al termine di una gara particolarmente tirata e ribaltata dai tedeschi dopo aver rischiato di mandare all'aria un'ottima prima parte di gara. Gli iberici non sono riusciti ad accelerare quanto avrebbero voluto nel primo tempo, con rotazioni particolarmente ampie che di fatto non hanno dato il giusto ritmo offensivo ai giocatori più importanti, fatta eccezione per un Nemanja Nedovic che ha chiuso a quota 26 con 8/18 dal campo e con 3 assist. Dall'altra parte è decisamente migliore la distribuzione del peso offensivo, con un'ottima prova di Daniel Hackett: l'azzurro è partito in quintetto e ha chiuso con 9 punti (3/6 al tiro), 5 assist e 3 rimbalzi, ma soprattutto con un'ottima gestione del ritmo offensivo del Bamberg. Decisivo, in questo caso, è stato il quarto periodo: Rubit controlla entrambi i tabelloni alla grande (6 dei suoi 11 rimbalzi arrivano in attacco), Hickman segna nei momenti opportuni e anche l'energia di Maodo Lo si rivela fondamentale. Così Trinchieri può finalmente esultare in Europa.

MALAGA - Nedovic 26, Shermadini 10, Salin 7.

BAMBERG - Hickman 18, Rubit 15, Staiger 13.