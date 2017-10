Turkish Airlines EuroLeague, day 4 - Milano a caccia della prima vittoria, Olympiacos e Khimki per la vetta

Foto Eurolega

Nemmeno il tempo di rifiatare che è già tempo di tornare in campo. Il nuovo formato della Turkish Airlines EuroLeague, apprezzato dai più dopo essere stato sperimentato nella passata stagione, passa anche dai doppi turni infrasettimanali e, a cavallo tra la terza e la quarta giornata, sono necessari i primi straordinari per i protagonisti chiamati in causa. Quarantottore di pausa prima di tornare ad allacciare le scarpe, scendere di nuovo in campo e provare a mettere la propria testa davanti a quella dei rivali: la quarta giornata offrirà numerosi spunti di riflessione, su tutti la sfida tra Olympiacos e Khimki che costringerà necessariamente una delle due squadre - tra le tre capoliste a punteggio pieno, l'altra è il Real Madrid - a fermarsi per la prima volta in stagione.

Coach Bartzokas torna al Peace and Friendship Stadium di Atene, dove i greci proveranno a mettere la museruola alla squadra trascinata nelle prime tre vittorie - tutte ottenute in casa - da Alexey Shved. La squadra russa è, fin qui, la sorpresa della stagione e stasera testerà le proprie velleità di vetta contro la miglior difesa dell'Eurolega intera (69 punti subiti a gara). Di contro, l'assenza di Spanoulis sta condizionando inevitabilmente l'attacco degli ellenici, i quali tuttavia con cinismo ed esperienza hanno portato a casa tutti i match a disposizione. Proverà a tenere il passo della vincitrice il Real Madrid di Laso e Doncic, che vola in Lituania per affrontare lo Zalgiris di Jasikevicius, il quale dopo la vittoria di misura sulla Stella Rossa ha strappato due punti preziosi in casa del Barcellona. Gara non facile per i merengues, attesi da un ambiente e da una sfida tutt'altro che semplice da archiviare positivamente, così come fu nella passata stagione.

Doncic in azione contro il Real Madrid - Foto Eurolega

Ad aprire la giornata, a Belgrado, sarà di scena il Maccabi Tel Aviv di Norris Cole: all'ex Pelicans non è riuscita la magia nel finale della sfida di martedì contro l'Olympiacos, con gli israeliani che sono stati così costretti al primo stop stagionale. Banco di prova di assoluto livello quello di stasera, perché all'Alexander Nikolic Halle vincere non è mai obiettivo di semplice realizzazione. Chiude il quadro delle gare del giovedì la sfida dell'Olimpia Milano di Simone Pianigiani: tre sconfitte nelle prime tre gare per i meneghini, che tuttavia hanno ottenuto paradossalmente tantissime risposte positive dalle gare contro CSKA, Fenerbahce e Real Madrid, probabilmente le migliori tre squadre del lotto intero. Al cospetto di Goudelock e compagni il Barcellona di Alonso, tutt'altro che impeccabile sia nella trasferta di Belgrado che nella sconfitta interna contro lo Zalgiris. L'occasione è ghiottissima per portare a casa la prima vittoria.

La gara più interessante della seconda giornata si giocherà sicuramente ad OAKA, dove arriva il Fenerbahce di coach Obradovic. Il Panathinaikos medita vendetta dopo il clamoroso cappotto subito nei playoff della passata stagione: i verdi, forti del fattore campo, subirono due pesanti sconfitte casalinghe prima di crollare ad Istanbul sotto i colpi di Bogdanovic e soci. Sarà un altro Fener quello che si presenta stavolta in Grecia, perché le gerarchie e gli equilibri di squadra non sono ancora solidi come quelli della passata stagione. Occasione dunque per Calathes e compagni per riscattare la sconfitta di Mosca e pareggiare il bilancio stagionale in classifica.

Il saluto del Fener al pubblico dopo la vittoria nel derby di ieri sera - Foto Eurolega

l venerdì di Eurolega si aprirà invece ad Istanbul, con uno scontro testa-coda tra l'Efes ed il CSKA di Itoudis. Sfida apparentemente chiusa sulla carta, con Rodriguez e compagni che dopo le prime due vittorie vogliono infilare anche la terza senza perdere ulteriori colpi. Di contro, la voglia dei turchi di sbloccarsi anche in campo europeo, ma non sarà facile. Sembra aver ritrovato fiducia ed entusiasmo dopo la vittoria, a sorpresa, ottenuta ieri sera a Malaga, il Bamberg di Andrea Trinchieri. I tedeschi ospitano il Baskonia, ancora a secco, ed assaporano il bis. Chiude il quadro il derby di Spagna, uno dei tantissimi, tra Valencia e Unicaja.

La quarta giornata nel dettaglio.

Giovedì 26/10

Ore 19 Stella Rossa Belgrado - Maccabi Tel Aviv

Ore 19 Zalgiris Kaunas - Real Madrid

Ore 20.15 Olympiacos Atene - Khimki Mosca

Ore 21.00 Olimpia Milano - FC Barcellona Lassa

Venerdì 27/10

Ore 18.45 Anadolou Efes Istanbul - CSKA Mosca

Ore 20 Brose Bamberg - Baskonia Vitoria

Ore 20.30 Panathinaikos Atene - Fenerbahce Dogus Istanbul

ORe 21.00 Valencia Basket - Unicaja Malaga

La classifica.