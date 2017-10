Turkish Airlines EuroLeague - Festeggiano Bamberg e Valencia, battuti Baskonia e Malaga

Ultime due gare della quarta giornata della Regular Season della Turkish Airlines EuroLeague che hanno visto festeggiare tra le mura amiche il Brose Bamberg dei nostri Andrea Trinchieri e Daniel Hackett, oltre al Valencia di coach Vidorreta. Senza storia il derby tra i valenciani e l'Unicaja Malaga: bastano i primi dieci minuti per capire l'andamento della sfida, con i padroni di casa che rifilano un sonoro 31-11 di parziale ai viaggianti chiudendo di fatto la contesa prima di allungare fino a toccare persino il più 40.

Di diversa fattura invece la seconda vittoria consecutiva dei tedeschi, i quali ribaltano l'iniziale svantaggio nel primo quarto - anche di sette lunghezze - e grazie alle solide prestazioni di Wright, Staiger e Lo in uscita dalla panchina, riescono a confezionare un piccolo bottino di vantaggio, il quale risulterà di fondamentale importanza nel finale quando gli sforzi di rimonta degli ospiti risulteranno vani. Otto punti con sei rimbalzi e quattro assist per un positivo Dani Hackett, partito in quintetto per coach Trinchieri.

Brose Bamberg - Baskonia Vitoria Gasteiz 78-72

Gli highlights della gara

Valencia Basket - Unicaja Malaga 91-53

Gli highlights della gara